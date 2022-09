Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 25 θάνατοι κάθε μέρα στην Ελλάδα - Επαναλοίμωξη το 1 στα 4 κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίστηκαν τα νέα κρούσματα. Πόσοι είναι οι διασωληνωμένοι και συνολικά οι θάνατοι από την έναρξη της πανδημίας. Που διπλασιάστηκε το ιικό φορτίο στα λύματα.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε όλη την περιφέριεια και ανά περιοχή δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα από τον ΕΟΔΥ, στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση. Τόσο τα κρούσματα, όσο και οι θάνατοι σημειώσαν μείωση. Επιπλέον, έγιναν γνωστές οι τάσεις του ιικού φορτίου, μέσω της ανάλυσης των λυμάτων, αλλά και οι μεταλλάξεις που επικρατούν στη χώρα μας.

Στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρειται:

"Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 40.100 κρούσματα COVID-19 (3.844 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -22% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 23% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.804.982 εκ των οποίων 51.9% γυναίκες. Ο δείκτης θετικότητας για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.85 (95% ΔΕ: 0.70 - 0.98)

Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 981 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 140, -17% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.028 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 147, -21% εβδομαδιαία μεταβολή).3 Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 101 (70.3% άνδρες) με διάμεση ηλικία 69 έτη και το 96.0% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 180 θάνατοι ασθενών COVID-19 (17 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -19% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι 38 (21%) απεβίωσαν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 29 ημερών από την ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης της λοίμωξης COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 32.757 θάνατοι, με το 96.0% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Από τα 40.100 νέα κρούσματα τα 8.513 διαγνώστηκαν στην Αττική και 4402 στη Θεσσαλονίκη".

Η κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Λύματα: Αύξηση έως και 90% στο ιικό φορτίο

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων,του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 29 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2022, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 22 έως 28 Αυγούστου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε τρείς από τις δώδεκα (3/12) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, ενώ πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε εννέα από τις δώδεκα (9/12) περιοχές του ΕΔΕΛ.

Αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στο Ηράκλειο (+90%), στην Πάτρα (+77%) και στον Άγιο Νικόλαο (+72%). Πτωτικές τάσεις διαπιστώθηκαν στην Ξάνθη (-55%), στο Βόλο (-50%), στα Χανιά (-49%), στην Αλεξανδρούπολη (-47%) και στην Κέρκυρα (-45%) ενώ οριακές ήταν οι μειώσεις που παρατηρήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (-24%), στα Ιωάννινα (-19%), στη Λάρισα (-18%) και στην Αττική (-17%).

Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού

Γνωστές έγιναν και οι επικρατούσες μεταλλάξεις του κορονοϊού στη χώρα. Ειδικότερα, σημειώνεται από τον ΕΟΔΥ:

"Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται αποτελέσματα ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, από 475 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 02 Αυγούστου 2022 έως 23 Αυγούστου 2022. Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε στέλεχος Omicron (B.1.1.529).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 60.802 αλληλουχηθέντα δείγματα (60.072 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 730 από εισαγόμενα).

Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 23 Αυγούστου 2022, οι δύο πιο συχνές υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron που απομονώθηκαν από εγχώρια δείγματα από τυχαία δειγματοληψία ήταν το BA.5 με ποσοστό 83,4%, ακολουθούμενο από το BA.2 με ποσοστό 8,7% (Πίνακας 3).

Όσον αφορά τις υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 4:

Η εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Eurobasket: Η Εθνική Ελλάδας πρώτη και αήττητη με νέο ρεκόρ Αντετοκούνμπο