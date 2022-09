Κοινωνία

Ωρωπός: Αδήλωτος δούλευε ο 17χρονος ντελιβεράς που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Τι προέκυψε από τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας στην επιχείρηση, που απασχολούσε το παιδί. Τι αναφέρεται για την έρευνα της ίδιας Αρχής για την φονική έκρηξη στην Πρέβεζα.

Ο 17χρονος ντελιβεράς που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Ωρωπό, εργαζόταν με καθεστώς αδήλωτης και παράνομης, λόγω ηλικίας, εργασίας, όπως προκύπτει από τον έλεγχο που έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας.

Όπως επισημαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας που πραγματοποίησε έλεγχο στην επιχείρηση εστίασης, όπου εργαζόταν ο ανήλικος διανομέας Βασίλης Μέρκουρι, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το περασμένο Σάββατο στη Σκάλα Ωρωπού, προέκυψε ότι το θύμα εργαζόταν με καθεστώς αδήλωτης και παράνομης, λόγω ηλικίας, εργασίας.

Σημειώνεται πως διενεργείται περαιτέρω έλεγχος προκειμένου να ασκηθούν οι σχετικές διώξεις.

Την ίδια ώρα, στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου, το οποίο συγκρούστηκε με το μηχανάκι 17χρονου ντελιβερά στον Ωρωπό, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου είναι για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε το θάνατο και εγκατάλειψη.

Οι Αρχές σχημάτισαν και τρίτη δικογραφία σε βάρος του αδελφού του οδηγού για ψεύδη κατάθεση, επειδή αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα.

Η Επιθεώρηση Εργασίας για την φονική έκρηξη στην Πρέβεζα

Έλεγχο για το εργατικό δυστύχημα και στο Καναλάκι Πρέβεζας διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας, αναφέροντας σε ανακοίνωση της, πως «είναι σε εξέλιξη πλήρης και ενδελεχής εξέταση των αιτίων του συμβάντος, ιδίως δε ως προς την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, που όφειλε, βάσει νομοθεσίας, να λαμβάνει ο εργοδότης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, θα ληφθούν όλα τα επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία μέτρα».

