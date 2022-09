Πολιτισμός

Όσκαρ 2023: η ελληνική συμμετοχή και η πρόταση της ΕΑΚ

Ποια από τις οκτώ μεγάλου μήκους ταινίες που συμμετείχαν στην διαδικασία, προτείνει η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου στο Υπ. Πολιτισμού για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Η ψηφοφορία των μελών της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ) ανέδειξε την ταινία «Μαγνητικά Πεδία» του Γιώργου Γούση ως την πρόταση της ΕΑΚ στο υπουργείο Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην κατηγορία διεθνούς ταινίας των βραβείων Όσκαρ 2023.

Η ψηφοφορία διήρκησε, μέσω ειδικής πλατφόρμας, από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου,

Στη διαδικασία συμμετείχαν οχτώ μεγάλου μήκους ταινίες, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Την τελική επιλογή της ταινίας θα κάνει η ειδική επταμελής επιτροπή που έχει ορίσει το ΥΠΠΟΑ.

Είναι η δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σε αυτόνομη και μεταγενέστερη διαδικασία από αυτή της ανάδειξης των Βραβείων Ίρις, περιλαμβάνοντας και ταινίες που δεν συμμετείχαν στα βραβεία Ίρις 2022, αλλά πληρούσαν την περίοδο επιλεξιμότητας της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται από τις Ακαδημίες της Βρετανίας (BAFTA) και της Ισπανίας (GOYA).

