Diamond League: Στεφανίδη - Τεντόγλου στην Ζυρίχη για το διαμάντι

Τι δείχνουν τα προγνωστικά για τους δύο Έλληνες διεκδικητές ισάριθμων διαμαντιών, στους τελικούς του τουρνουά.

Η Ζυρίχη φιλοξενεί τον τελικό της σειράς αγώνων Diamond League, με κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου στίβου να δίνουν το «παρών», διεκδικώντας το διαμάντι που κερδίζει σε κάθε αγώνισμα του προγράμματος ο νικητής του τελικού.

Η ελληνική παρουσία δεν θα μπορούσε να λείπει, με τον Μίλτο Τεντόγλου να αποτελεί το φαβορί του μήκους και την Κατερίνα Στεφανίδη να διεκδικεί τις δικές της πιθανότητες για το 5ο διαμάντι της καριέρας της.

Το άλμα επί κοντώ γυναικών διεξάγεται την Τετάρτη (7/9), στις 18:30 ώρα Ελλάδας, με τη συμμετοχή επτά αθλητριών.

Εν τη απουσία της Αμερικανίδας πρωταθλήτρια κόσμου, Κέιτι Νάτζοτ, ως φαβορί φαντάζει η συμπατριώτισσά της Σάντι Μόρις, η οποία έχει φέτος 4,85μ., όσο και η Φινλανδή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Βίλμα Μούρτο.

Η Στεφανίδη έχει 4,75μ. φέτος από το Ευρωπαϊκό του Μονάχου, όσο και η πολύ σταθερή φέτος Σλοβένα Τίνα Σουτέι, ενώ σοβαρή υποψηφιότητα για τη νίκη θέτει και η Αυστραλή Νίνα Κένεντι, τρίτη με 4,80μ. (καλύτερη φετινή της επίδοση) στο Παγκόσμιο του Ορεγκον.

Τον αγώνα συμπληρώσουν η Ιταλίδα Ρομπέρτα Μπρούνι (4,72μ. φέτος) και η Ελβετή Αντζέλικα Μόζερ (4,60μ.).

Την Παρασκευή (8/9) στις 9 μ.μ. είναι η σειρά του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος με τρεις νίκες και μία δεύτερη θέση τους τέσσερις φετινούς αγώνες του Diamond League, όπου το μήκος περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα, είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Με άλμα κοντά στο 8,52μ. που σημείωσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου και είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, είναι απίθανο να χάσει ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης τη νίκη και το διαμάντι.

Ο Σουηδός Τομπίας Μόντλερ, ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ και ο Κουβανός Μάικελ Μασό είναι οι σημαντικότεροι αντίπαλοι του Ελληνα πρωταθλητή.