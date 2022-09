Πολιτική

Έβρος - Θεοδωρικάκος: Ο “Ακρίτας” στέλνει μήνυμα εθνικής αποφασιστικότητας (βίντεο)

Την εφαρμογή του σχεδίου «Ακρίτας» έλεγξε και επιθεώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το βίντεο της επίσημης παρουσίασης του σχεδίου.

Επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποίησε την Τρίτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επιθεώρησε την εφαρμογή του σχεδίου «Ακρίτας» και παρέλαβε στις Φέρες πέντε νέα τεθωρακισμένα οχήματα, ειδικά εξοπλισμένα, τα οποία τίθενται στην υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στον Έβρο, δίπλα στους ακρίτες μας, τα στελέχη της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων, τους συνοριοφύλακες και όλους όσους προστατεύουν καθημερινά τα σύνορά μας. Έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο "Ακρίτας". Ένα σχέδιο θωράκισης των συνόρων μας, ένα σχέδιο σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και σεβασμού της ανθρώπινης ζωής.

Το Σχέδιο "Ακρίτας" περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επέκταση του φράχτη κατά μήκος όλων τον Ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο, την ενδυνάμωση του προσωπικού μας με 250 νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων και την ενίσχυση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης. Ήδη εγκαθιστούμε σήμερα εδώ 5 νέα οχήματα που διευρύνουν την αποτρεπτική δυνατότητά μας.

Με το σχέδιο «Ακρίτας» εκπέμπουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εθνικής αποφασιστικότητας: Απέναντι σε όσους, επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο, επιχειρούν να προωθήσουν κρυφές και αλλότριες επιδιώξεις. Και απέναντι σε όσους, εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό, επιχειρούν να εκβιάσουν την ίδια την Ευρώπη.

Όλοι οι Έλληνες παραμένουμε ενωμένοι και προσηλωμένοι στον σεβασμό των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, των διεθνών μας υποχρεώσεων, αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής».

Το βίντεο της επίσημης παρουσίασης του σχεδίου «Ακρίτας»





