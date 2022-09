Παράξενα

Άγιος Νικόλαος: Βούτηξε στην λίμνη για να βγάλει τα λεφτά του κι έγινε…viral (βίντεο)

Σε λίμνη στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτης, βούτηξε ένας τουρίστας, όταν του έπεσαν τα χρήματα στο νερό κι έγινε το κέντρο της προσοχής όλων.

Ο άνδρας βρισκόταν δίπλα στη λίμνη όταν, κάτω από άγνωστες αιτίες, του έπεσαν τα χρήματα στο νερό.

Τα αντανακλαστικά του τουρίστα αποδείχθηκαν αστραπιαία, με τον ίδιο χωρίς δεύτερη σκέψη, να βουτά στην λίμνη για να μαζέψει τα χρήματά του. Όπως φαίνεται στο βίντεο, στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου και… χειροκροτούσε τον τουρίστα για την τολμηρή του προσπάθεια, ενώ πολλοί δεν έχασαν ευκαιρία και απαθανάτισαν το γεγονός.

