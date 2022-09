Πολιτική

Τσαβούσογλου: Επιστολή διαμαρτυρίας για την Ελλάδα σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΟΗΕ

Τα παράπονά της για την Ελλάδα εξέφρασε η Τουρκία μέσω επιστολής που έστειλε σε ευρωπαϊκές χώρες, το ΝΑΤΟ και τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με επιστολές του που απευθύνονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στο ΝΑΤΟ και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, «εξηγεί τη θέση» της Άγκυρας και τις απόψεις της για την «επίλυση των προβλημάτων του Αιγαίου» ενώ κάνει ξανά λόγο για τις «παράνομες ενέργειες» και τις «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu που επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές, η επιστολή φέρει ημερομηνία 1ης Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Τσαβούσογλου αναφέρεται στην επιστολή αυτή σε μια σειρά «αλληλοσυνδεδεμένων» προβλημάτων στο Αιγαίο, όπως είναι το πλάτος των χωρικών υδάτων, του εθνικού εναέριου χώρου και η υφαλοκρηπίδα ενώ επαναλαμβάνει την κατηγορία ότι η Ελλάδα παραβιάζει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, είπαν οι πηγές αυτές. Ισχυρίζεται επίσης ότι υπάρχουν νησιά και βραχονησίδες που δεν έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα μέσω «έγκυρων διεθνών συμφωνιών».

Σύμφωνα με το Anadolu, o Τούρκος υπουργός αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που ο εναέριος χώρος (10 μίλια) δεν συμπίπτει με τα χωρικά ύδατα (6 μίλια) και ότι αυτό δεν αναγνωρίζεται από «καμία άλλη χώρα».

Η Τουρκία, συνεχίζει ο Τσαβούσογλου, πιστεύει ότι «τα προβλήματα στο Αιγαίο» μπορούν να επιλυθούν εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, με την αμοιβαία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των δύο χωρών. Σύμφωνα με τις πηγές, στην επιστολή υποστηρίζεται ότι η Άγκυρα τάσσεται υπέρ του διαλόγου και της συνεργασίας, ενώ η Αθήνα αποφεύγει τον διάλογο και κλιμακώνει τις εντάσεις και μεταφέρει τα προβλήματα του Αιγαίου στην ΕΕ.

«Η ανεπιφύλακτη στήριξη της ΕΕ εξαιτίας της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της που προσφέρει στην Ελλάδα στο θέμα της διαφοράς στο Αιγαίο και την Μεσόγειο είναι τόσο ενάντια στο κεκτημένο της ΕΕ όσο και ενάντια στο διεθνές δίκαιο», δήλωσε από πλευράς του σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Τανζού Μπιλγκίτς.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ισχυρίζεται ότι μόνο κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2022 η Ελλάδα παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα πάνω από 1.100 φορές.

Στη "γραμμή" Ερντογάν τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου

Στις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου εστιάζουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα το τουρκικού Τύπου, χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

Σαμπάχ:«Αν εξαντληθεί η υπομονή μας θα κάνουμε αυτό που πρέπει» ,Ο Ερνογάν προειδοποίησε την Ελλάδα από την Βοσνία Ερζεγοβίνη ό,τι «αν συνεχιστούν οι απειλές μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά».

Τουρκίγε: «Η υπομονή μας έχει και τα όριά της». Ο Ερντογάν αντέδρασε σκληρά απέναντι στην Αθήνα

Γενί Σαφάκ: «Η υπομονή έχει και τα όριά της». Προειδοποίησε ξανά την Αθήνα

«Η Αθήνα στον βούρκο της τρομοκρατίας». Η Ελλάδα ανέθρεψε τους τρομοκράτες και τώρα την έχουν πάρει όμηρο. Τα μέλη FETO και PKK δεν τα βρήκαν στο μοίρασμα και μίλησαν τα όπλα.

Ακσάμ: «Η Αθήνα ξεκίνησε να συμμορφώνεται μόνη της»

Μιλλιέτ: «Στη Δυτική Θράκη αντίσταση για τη Λωζάνη». Ο ‘τουρκικός λαός’ της δυτικής Θράκης, όπως αποκαλεί την μουσουλμανική μειονότητα ετοιμάζεται να δώσει πάλι αγώνα για τη δημοκρατία. Την Παρασκευή θα εκλέξουν μουφτή με ανάταση χεριών στα τζαμιά της Ξάνθης.

«Η υπομονή έχει τα όριά της». «Μπορεί να ζητηθούν αποζημιώσεις»

Συζητείται αν το θέμα δήθεν κλειδώματος τουρκικών μαχητικών από S300 μπορεί να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και αν το ατού της «αίτησης αποζημίωσης» μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά της Ελλάδας. Η Μιλλιέτ ρώτησε τους ειδικούς τι θα μπορούσε να γίνει κατά της Ελλάδας.

Ο καθηγητής Γιουτσέλ Ατσέρ δηλώνει στην εφημερίδα: «Κάντε αίτηση στο δικαστήριο. Να προσφύγει η Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο για τον εξοπλισμό των νησιών και παραβίαση εναέριου χώρου, έστω και μονομερώς. Το δικαστήριο πιθανότατα να αποφασίσει έλλειψη δικαιοδοσίας αλλά θα είναι μια προσπάθεια να δείξει ότι η Ελλάδα ξεφεύγει από τον νόμο. Να ζητήσει αποζημίωση για κατοχή Ανατολίας (Μικρασιατική Καταστροφή)».

