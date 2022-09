Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Θρίλερ με θάνατο δίχρονης

Σοκ και πλήθος ερωτημάτων προκάλεσε ο θάνατος δίχρονου κοριτσιού στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Κοριτσάκι δύο ετών που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας με συμπτώματα κορονοϊού, πέθανε λίγες μέρες μετά στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, με τα αίτια του θανάτου του να μην έχουν διευκρινιστεί.

Το παιδί διασωληνώθηκε στο Καραμανδάνειο, όταν έπεσε το επίπεδο της συνείδησής του και διεκομίστηκε στη ΜΕΘ του Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, όπου δόθηκε μάχη μέχρι και τη Δευτέρα, που κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί δεν παρουσίαζε εικόνα πνευμονίας ή αναπνευστικής ανεπάρκειας, συμπτώματα που συνδέονται δηλαδή με τον κορονοϊό, ώστε να αποδοθεί στον Covid-19 η πάθησή του.

Τα αίτια του θανάτου είναι αδιευκρίνιστα και έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροτομής για να διαπιστωθεί τι στέρησε τη ζωή του παιδιού.

