Eurobasket: Η Εθνική Ελλάδας πρώτη και αήττητη με νέο ρεκόρ Αντετοκούνμπο

Ασταμάτητη η Εθνική Ελλάδος νίκησε την Ουκρανία κάνοντας το 4 στα 4, «κλειδώνοντας» αήττητη την πρώτη θέση του 3ου ομίλου και υποχρεώνοντας την ομάδα του Αϊνάρς Μπαγκάτσκιτς στην πρώτη ήττα της.

Η Εθνική Ελλάδας άντεξε στη σκληρή άμυνα των Ουκρανών στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν στα όρια του... ξύλου, οι διεθνείς κράτησαν την ψυχραιμία τους στα... αδικαιολόγητα σφυρίγματα των διαιτητών και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να το παίρνει προσωπικά στην τρίτη περίοδο (15π. σε αυτό το διάστημα), η «γαλανόλευκη» θριάμβευσε στο ντέρμπι κορυφής.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 99-79 της Ουκρανίας στο Μιλάνο, για την 4η αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ 2022, έκανε το 4 στα 4 «κλειδώνοντας» αήττητη την πρώτη θέση του 3ου ομίλου και υποχρεώνοντας την ομάδα του Αϊνάρς Μπαγκάτσκιτς στην πρώτη ήττα της (3-1). Διαδικαστικού χαρακτήρα η τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, απέναντι στην Εσθονία (8/9, 18:00), ενώ η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει την Κροατία (8/9, 15:15).

Η Εθνική έδεσε την περιφερειακή άμυνα της στο δεύτερο ημίχρονο, οι Νικ Καλάθης και Τάιλερ Ντόρσεϊ βρήκαν ρυθμό από τα 6.75, με τον πρώτο να δίνει παράλληλα ρεσιτάλ δημιουργίας, και με επιμέρους σκορ 32-11 στο τρίτο δεκάλεπτο, απόρροια των επιθετικών... ορέξεων του Giannis, η «γαλανόλευκη» απλοποίησε το έργο της...

Νέο career high σε πόντους με τη φανέλα της ΕΘνικής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 41, μαζεύοντας παράλληλα 9 ριμπάουντ και μοιράζοντας 2 ασίστ. Από 13 πόντους πρόσθεσαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νικ Καλάθης (7ασ., 5ρ.).

Από την Ουκρανία ξεχώρισαν οι Σβιάτοσλαβ Μιχάιλιουκ και Ισούφ Σανόρ, σημειώνοντας από 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 39-46, 71-57, 99-79

Παρά τη δυναμική εκκίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημείωσε τους 7 από τους 10 πόντους της Εθνικής στο πρώτο τρίλεπτο (10-2), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα... παρασύρθηκε από τις εις βάρος του αποφάσεις των διαιτητών, αλλά και από την αδυναμία στην άμυνα ένας εναντίον ενός, βλέποντας την Ουκρανία να αντιδρά και να μαζεύει τη διαφορά (12-10 στο 5΄). Οι Σλούκας, Παπανικολάου και Καλάθης βρήκαν χώρο να σκοράρουν, αλλά η... ασυνεννοησία που επικράτησε στην περιφερειακή άμυνα της «γαλανόλευκης», έδωσε ελεύθερα σουτ στον Μιχαΐλιουκ, ο οποίος κράτησε την Ουκρανία σε απόσταση αναπνοής (23-20 στο 10΄).

Η πίεση της ομάδας του Αϊναρς Μπαγκάτσκιτς έφερε αποτελέσματα με το... καλησπέρα της δεύτερης περιόδου, όταν ο Μπομπρόφ σημείωσε από τα 6.75 την ανατροπή (23-25 στο 12΄). Με τους Σλούκα-Παπαγιάννη να μην μπορούν να συνεργαστούν μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, τα ψηλά κορμιά της Ουκρανίας να κυριαρχούν και τους διαιτητές να δημιουργούν εκνευρισμό στους Έλληνες διεθνείς με τις αποφάσεις τους, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρέμεινε σε θέση «κυνηγού», ενώ ακόμη κι όταν έδειξε σημάδια ανάκαμψης, πλήρωσε την εμμονή του από τα 6.75 (3/11 τρίποντα), παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -7 (39-46 στο 20΄).

Με τον Καλάθη να δίνει ρεσιτάλ δημιουργίας, τροφοδοτώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική ανέβασε στροφές στην τρίτη περίοδο και δεν κοίταξε πίσω... Με τον αστέρα των Μιλγουόκι Μπακς, μάλιστα, να σημειώνει 15 πόντους στο δεκάλεπτο, η «γαλανόλευκη» ξέφυγε με +7 στο 26΄ (60-53), για να μπουν στην εξίσωση στη συνέχεια από τα 6.75 οι Ντόρσεϊ και Καλάθης, με τον τελευταίο να ευστοχεί στην εκπνοή της περιόδου στο δεύτερο κολλητό τρίποντο και να γράφει το 71-57!

Ο Αγραβάνης έδωσε συνέχεια στις τρίποντες «βόμβες» στο πρώτο λεπτό του... επιλόγου, ενώ το το λέι απ του Καλάθη έγραψε το μη αναστρέψιμο 78-59 στο 32΄. Δίχως να χάσει τη διάρκεια της σε άμυνα και επίθεση στον υπολειπόμενο χρόνο, η Εθνική προσέφερε και θέαμα, πραγματοποιώντας την κορυφαία μέχρι σήμερα εμφάνιση της στο Ευρωμπάσκετ 2022 και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στους αντιπάλους της ενόψει των νοκ άουτ στο Βερολίνο!

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καστίγιο, Μαέστρε, Στράουμπε

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Αγραβάνης 5 (1), Γιάννης Αντετοκούνμπο 41, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Καλάθης 13 (3), Ντόρσεϊ 13 (1), Λαρεντζάκης 2, Λούντζης 2, Παπαγιάννης 6, Παπανικολάου 4 (1), Παπαπέτρου 4, Σλούκας 7 (1).

ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Αϊνάρς Μπαγκάτσκις): Μπλίζνιουκ 4, Μπομπρόφ 3 (1), Λεν 10 (2), Μίχαϊλιουκ 16 (1), Πούστοβι 6, Σάνον 16 (3), Σκαπίντσεφ 4, Σιντόροφ 10 (2), Τκατσένκο 8, Ζότοφ 2.

Ιτούδης: Μου άρεσε ό,τι είδα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο

Στα όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια της Εθνικής Ανδρών στο ημίχρονο του νικηφόρου αγώνα με την Ουκρανία και έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στη «γαλανόλευκη», προκειμένου να αντιδράσει και να «καθαρίσει» τον αγώνα στην επανάληψη, στάθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, στη συνέντευξη Τύπου.

«Ήταν μια καλή μέρα για μας, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα κακό ξεκίνημα, χωρίς χέρια στην άμυνα, χωρίς επικοινωνία. Μου άρεσε ό,τι είδα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Η ομάδα πάλεψε, προκάλεσε λάθη στον αντίπαλο και βρήκε εύκολους πόντους. Ήταν ένα καλό μάθημα για μας για να χτίσουμε μια καλή νοοτροπία. Όταν η ομάδα είναι τόσο συγκεντρωμένη, εμείς οι προπονητές ανατριχιάζουμε», είπε ο Ελληνας τεχνικός.