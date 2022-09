Κοινωνία

Ατύχημα σε λούνα παρκ της Αθήνας με τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτροχιάστηκε βαγόνι και εκσφενδονίστηκαν τέσσερις άνθρωποι. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε ατύχημα που συνέβη χθες Τρίτη το βράδυ σε λούνα παρκ στην Αθήνα.

Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής έχει γίνει μία προσαγωγή, αυτή του υπεύθυνου του λούνα παρκ.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Όλα σημειώθηκαν σε τρενάκι, ειδικότερα, που περνούσε σε ορισμένα σημεία από νερό. Σε κάποια στιγμή, όμως, η στάθμη του νερού ήταν χαμηλότερη, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η πορεία του τρένου και το βαγόνι να εκτροχιαστεί.

Τέσσερις άνθρωποι εκσφενδονίστηκαν και βρέθηκαν σε θαμνώδη έκταση.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει μία προσαγωγή, αυτή του υπεύθυνου του λούνα παρκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Eurobasket: Η Εθνική Ελλάδας πρώτη και αήττητη με νέο ρεκόρ Αντετοκούνμπο