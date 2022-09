Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Μονεμβασιά

Πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου αναστάτωσε τους κατοίκους. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:15 το πρωί της Τετάρτης στη Μονεμβασιά, στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισική δόνηση είχε επίκεντρο 69 χιλιόμετρα δυτικά της Μονεμβασιάς, και με εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.

