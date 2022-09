Παράξενα

Ραφήνα: Παιδί έπαιζε στην άμμο και ξέθαψε ανθρώπινο κρανίο

Το παιδί έπαιζε στην άμμο σε παραλία στη Ραφήνα όταν σκάβοντας ξέθαψε ένα κρανίο και οστά.

Μπροστά σε ένα φρικιαστικό θέαμα βρέθηκε ένα μικρό παιδί την ώρα που έπαιζε με τα κουβαδάκια του σε παραλία της Ραφήνας, καθώς εντόπισε στην άμμο ένα κρανίο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το παιδί έπαιζε στην άμμο στην παραλία «Μαρίκες» στη Ραφήνα όταν σκάβοντας ξέθαψε ένα κρανίο και οστά από ανθρώπινο σκελετό.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας και αφού περισυνέλλεξαν τα ευρήματα, επιβεβαίωσαν μέσω ανακοίνωσης ότι το κρανίο και τα οστά ανήκουν σε άνθρωπο.

Σε ανακοίνωσή του, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας επισημαίνει:

«Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (4/9), η Λιμενική Αρχή Ραφήνας για τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου στην παραλία ”ΜΑΡΙΚΕΣ” Ραφήνας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου διαπίστωσαν την ύπαρξη του ανθρώπινου κρανίου και τεσσάρων μικρών οστών.

Τα εν λόγω ευρήματα πρόκειται να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας».

