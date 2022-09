Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Κίνητρα για “στροφή” στο πετρέλαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση. Τι θα εφαρμοστεί στο Δημόσιο. Οι σκέψεις για τον ιδιωτικό τομέα και τα επιδόματα.

Για τα μέτρα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο αλλά και το πλάνο της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα από τον ίδιο και τους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα αφορούν μόνο το δημόσιο.

Όπως είπε θα αφορούν κατά κύριο λόγο την εφαρμογή της εξοικονόμησης ενέργειας. «Θέλουμε να δώσουμε ισχυρότερα κίνητρα και αντικίνητρα για να εφαρμοστούν όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί», ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, ενώ πρόσθεσε ότι θα υπάρχουν κυρώσεις σε φορείς και οργανισμούς, ωστόσο θα δοθούν και κίνητρα.

Σχετικά με τους Δήμους είπε ότι η κυβέρνηση έδωσε χρήματα το πρώτο εξάμηνο για τα δημοτικά τέλη φωτισμού για να καλύψουν το ενεργειακό κόστος. Στο δεύτερο εξάμηνο ζητείται από τους Δήμους να γίνει μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.

Ο κ. Σκυλακάκης υπογραμμισε ότι είναι τεράστια η αύξηση στο κόστος του ηλεκτρισμού, ενώ σημείωσε ότι το ρεύμα που παράγουμε με φυσικό αέριο κοστίζει 3 με 4 φορές πάνω.

Αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα τόνισε ότι θα δοθούν κυρίως μέτρα κινήτρων για υποκατάσταση του φυσικού αερίου και τόνισε ότι η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνησης θα στηριχθεί σε κίνητρα εξοικονόμησης, κίνητρα υποκατάστασης και βοήθεια με διαβαθμίσεις σε όλους.

Ο κ. Σκυλακάκης, παραδέχτηκε ότι η "στροφή" στο πετρέλαιο από φυσικό αέριο δεν είναι εύκολο να γίνει, ωστόσο όπως σημείωσε αυτοί που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, θα υπάρχουν κίνητρα αν έχουν καυστήρες να χρησιμοποιούν καυστήρες.

Ωστόσο, αποκάλυψε ότι για την «στροφή» στο πετρέλαιο θα υπάρχουν κίνητρα και υπογράμμισε πως ενδέχεται να υπάρξει μεγαλύτερη επιδότηση στο πετρέλαιο αν αποτελέσει το κύριο μέσο θέρμανσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε ακόμα ότι αναμένεται διεθνής ύφεση, ωστόσο όπως είπε η ελληνική οικονομία θα αποφύγει την ύφεση, αλλά θα μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Τόνισε πάντως, πως στην κυβέρνηση δεν προβλέπουν ότι θα πάμε σε χειμώνα με «τρελές» τιμές καυσίμων. «Το κλειδί στον επόμενο χειμώνα λέγεται φυσικό αέριο».

Σχετικά με τις επιχειρήσεις ανέφερε ότι ενεργειακό κόστος επηρεάζει και αυτές. «Το ενεργειακό κόστος μπαίνει σε κάθε επιχείρηση. Η πίεση στα εισαγόμενα είναι υπαρκτός. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για το χειρότερο», ή εκμεταλλεύονται την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις.

Επίσης, αποκάλυψε ότι επιδόματα που θα καταργηθούν λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών θα επανεξεταστούν, ενώ επισήμανε ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης.

Παρακολουθήστε αναλυτικά όσα είπε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα":

Ειδήσεις σήμερα:

Ραφήνα: Παιδί έπαιζε στην άμμο και ξέθαψε ανθρώπινο κρανίο

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό