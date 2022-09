Κοινωνία

Φωτιά στα Κύθηρα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Καλύτερη η εικόνα από την φωτιά στην Αγία Πελαγία, φόβοι για αναζοπυρώσεις.

Συνεχίζονται και σήμερα οι προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη δασική έκταση στην Αγ.Πελαγία Κυθήρων προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δύσβατο σημείο υπό αδιευκρίνιστη αιτία.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου ρίψεις νερού ενώ η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη μια και δεν φαίνεται να υπάρχουν εστίες φωτιάς πάρα διάσπαρτα σημεία με έντονο καπνό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης από χθες συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν πυροσβεστικα αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου.

