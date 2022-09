Πολιτική

Ελληντουρκικά: Μεταμεσονύκτια υπέρπτηση τουρκικού UAV στην Κίναρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.



Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, στις 00:55, πάνω από την Κίναρο στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος - Θεοδωρικάκος: Ο “Ακρίτας” στέλνει μήνυμα εθνικής αποφασιστικότητας (βίντεο)

Ενεργειακή κρίση - Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Κίνητρα για “στροφή” στο πετρέλαιο

Ραφήνα: Παιδί έπαιζε στην άμμο και ξέθαψε ανθρώπινο κρανίο