Life

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ εξαγόρασε την VILLAGE ROADSHOW Ελλάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Θοδωρής Κυριακού για την επέκταση της δραστηριοποίησης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, στον τομέα του κινηματογράφου, μέσω της επένδυσης σε μια ελληνική επιχείρηση, που εκτός των άλλων, διασφάλισε εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Στην εξαγορά της VILLAGE ROADSHOW Ελλάς προέβη ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του με στρατηγικής σημασίας συμφωνίες και επενδύσεις, ο διεθνής όμιλος media ANTENNA, ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την εξαγορά της VILLAGE ROADSHOW Ελλάς.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ήρθε σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank για την απόκτηση του μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου δικτύου multiplex κινηματογραφικών αιθουσών στην Ελλάδα.

Με μακρά και πολύχρονη πορεία στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επεκτείνει τη δραστηριοποίησή του στον τομέα του κινηματογράφου, επενδύοντας σε μία ελληνική επιχείρηση και διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας 288 εργαζομένων.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στα media και στην παραγωγή υψηλού επιπέδου περιεχομένου προσφέροντας, πάνω από 30 χρόνια, κορυφαία ψυχαγωγικά προγράμματα, ποιοτική μυθοπλασία και αντικειμενική και αξιόπιστη ενημέρωση.

Με την εξαγορά της VILLAGE, ο Όμιλος θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας αναβαθμίζοντας την κινηματογραφική εμπειρία για το ελληνικό κοινό.

Προβάλλοντας τις καλύτερες ταινίες, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και παρέχοντας μία απαράμιλλη εμπειρία ψυχαγωγίας, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ δημιουργεί έναν ακόμα πόλο έλξης για την ελληνική οικογένεια.

Η VILLAGE κατέχει ηγετική θέση με 42% μερίδιο αγοράς και με παρουσία σε 7 περιοχές της Ελλάδας (4 σημεία στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα). Διαθέτει 62 αίθουσες, χωρητικότητας 12.700 θέσεων, εξοπλισμένες με οθόνες υψηλής ευκρίνειας, τελευταίας τεχνολογίας ηχητικά συστήματα και σύγχρονο σχεδιασμό.

Προβάλλει όλες τις ταινίες των μεγαλύτερων κινηματογραφικών στούντιο του εξωτερικού, αλλά και ταινίες ανεξάρτητων Ελλήνων και ξένων παραγωγών.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα επενδύοντας και στη μεγάλη οθόνη, παρουσιάζοντας την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας και στο σινεμά.

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, δήλωσε: «Πρωταρχικός στόχος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ είναι να δημιουργούμε μοναδικές προτάσεις ψυχαγωγίας που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Υποδεχόμαστε με χαρά τη VILLAGE στον Όμιλό μας, με σκοπό να προσφέρουμε ακόμα πιο συναρπαστικές εμπειρίες διασκέδασης για όλη την οικογένεια».

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, Ραδιόφωνο, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευση) σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν την επενδυτική τράπεζα και fund, Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο, Vice Media, την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment, καθώς και 31 κανάλια και 3 συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρμες. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media.

H VILLAGE ROADSHOW Ελλάς είναι ο μεγαλύτερος όμιλος κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κινηματογράφου και της διαχείρισης κινηματογραφικού περιεχομένου. Από το 1997 μέχρι σήμερα, η VILLAGE ROADSHOW Ελλάς έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών κορυφαίας ποιότητας στη χώρα μας, με multiplex στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και τη Λάρισα. Το 2018 βραβεύτηκε από τον διεθνή φορέα επαγγελματιών της κινηματογραφικής βιομηχανίας I.C.T.A αποσπώντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε 28 υποψηφίους στην κατηγορία “Best Cinema Refurbishment of the Year” ενώ υπήρξε η πρώτη κινηματογραφική εταιρία στην Ελλάδα που εισήγαγε την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου (e-ticket) και προϊόντων κυλικείου (e-order) ταυτόχρονα με την πλήρη ψηφιοποίηση όλης της λειτουργίας της καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων αιθουσών (Gold Class, VKids, Sphera, Dolby Atmos) με απώτερο στόχο την επανάσταση στον τρόπο που οι θεατές βιώνουν την κινηματογραφική εμπειρία συνολικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurobasket: Η Εθνική Ελλάδας πρώτη και αήττητη με νέο ρεκόρ Αντετοκούνμπο

Ωρωπός: Αδήλωτος δούλευε ο 17χρονος ντελιβεράς που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά