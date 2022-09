Παράξενα

Eurobasket - Πάτρα: Γιατρός πέθανε την ώρα που έβλεπε την Εθνική

Σοκαρισμένη είναι η Πάτρα από τον θάνατο διακεκριμένου επιστήμονα.

Γιατρός κατέρρευσε από τη μια στιγμή στην άλλη, μέσα στο καφενείο που βρισκόταν, για να παρακολουθήσει το χθεσινό αγώνα μπάσκετ της εθνικής με την Ουκρανία για το Eurobasket.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, ενώ συνομιλούσε κανονικά με την παρέα του λιποθύμησε ενώ καθόταν στην καρέκλα.

Οι παρευρισκόμενοι του έκαναν μαλάξεις, αφού κάλεσαν πρώτα ασθενοφόρο, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, διεκομίσθη στο νοσοκομείο και εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

