Πολιτική

“Το Πρωινό” - Τσοχατζόπουλος: Το μήνυμα στον γιο του λίγο πριν πεθάνει (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο φως της δημοσιότητας, έφερε η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, βίντεο ντοκουμέντο με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, λίγο πριν πεθάνει. Οι εξελίξεις σχετικά με την διαθήκη του.

Στο φως της δημοσιότητας έφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, να στέλνει μήνυμα στον γιο του, λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει.

«Άκη μου είναι Δευτέρα πρωί πρωί και αισθάνομαι την ανάγκη να σου ζητήσω συγγνώμη για όποια στεναχώρια σου δημιούργησα σε εσένα και την μητέρα σου. Θα τα παλέψουμε μαζί όλα. Είσαι πάντα στην αγάπη μου», αναφέρει στο μήνυμά του προς τον γιο του ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Ο δικηγόρος της Βίκυς Τσοχατζοπούλου, Νίκος Αλεξανδρής βρέθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό». Όπως είπε ο Άκης Τσοχατζόπουλος είχε μια δυσκολία στο να γράφει και συνήθιζε να καταγράφει τις σκέψεις του.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή ο Άκης Τσοχατζόπουλος αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη, καθώς η οικογένεια υπέστη bullying.

Σχετικά με την διαθήκη ο κ. Αλεξανδρής είπε ότι το σημαντικό στοιχείο είναι ότι συνοδεύεται και από κάποιες επιστολές αλλά και βίντεο, σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η διαθήκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη - Ελπίδα Νίνου: Καταθέτει η σύζυγός του (βίντεο)

Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών (βίντεο)

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό