Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Νονός Μαλένας: “Δεν πιστεύω ότι είναι δολοφονία” (βίντεο)

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο νονός της Μαλένας. Για τις εξελίξεις στην υπόθεση μίλησε και ο Γρηγόρης Λέων.



Δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» έκανε ο Μάκης Λιναρδάτος, ο νονός της μικρής Μαλένας, σχετικά με την υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα.

Ο κ. Λιναρδάτος εμφανώς συγκινημένος είπε: «Πριν από 25 ημέρες είχε τα γενέθλιά της η Μαλένα μας και θα γινόταν 7 χρονών. Μια δεσποινίδα, ένα αγγελούδι που το ζήλεψε ο Θεός και το πήρε κοντά του. Όλα τα αγγελούδια τα παίρνει κοντά του. Τη ζήλεψε την Μαλένα μας… Δεν είμαστε καλά, σε μια κατάσταση να τρελαθούμε όλοι με αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε ότι θέλεις, πέρασε ένα καλοκαίρι. Σου είπα είμαστε τρελαμένοι με αυτά που διαβάζουμε αλλά όχι, δεν είναι δολοφονία. Πιστεύω ότι ίσως είναι γονιδιακό πρόβλημα ή ιατρικό λάθος. Όχι δολοφονία, δεν είναι δολοφονία. Αυτά αργά ή γρήγορα θα φανούν όλα. Η πραγματικότητα είναι ότι έφυγε η Μαλένα μας και άλλα δυο αγγελούδια, τα αδερφάκια της. Δεν μπορούμε να τα πιστέψουμε αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ζούμε είναι μια τρέλα».

Για το τρισάγιο που έγινε από την οικογένεια την ημέρα που ήταν τα γενέθλια της Μαλένας και της κατηγορουμένης είπε: «Ναι έγινε το τρισάγιο όντως. Από τους γονείς της Ρούλας και την αδερφή της. Όχι δεν παρευρέθηκα. Δεν ήμουν καλά ψυχολογικά να πάω εκεί».

Για την πιο δυνατή ανάμνηση που είχε από την Μαλένα είπε: « Όταν με αγκάλιαζε και με φιλούσε. Τι να πρωτοθυμηθείς;».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ο οποίος απάντησε στον Αλέξη Κούγια. Όπως είπε το σύνολο των ποινικολόγων εμπιστεύεται τους Έλληνες ιατροδικαστές, ενώ σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το αν έχει κάνει νεκροτομή, ο κ. Λέων απάντησε πως «ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η νεκροτομή ώστε να γίνουμε ιατροδικαστές».

Σχετικά με την υπόθεση και τα στοιχεία που υπάρχουν ο κ. Λέων σημείωσε ότι «το πιο κεντρικό τμήμα στην υπόθεση της Πάτρας είναι το επιστημονικό κομμάτι».

Στην εκπομπή μίλησε και ο δημοσιογράφος Γιώργος Αναστασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση θανάτου της σπιτονοικοκυράς της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Παρακολουθήστε αναλυτικά όλα όσα είπαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την υπόθεση της Πάτρας:

