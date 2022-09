Life

“Το Πρωινό”: Παπαδάκης και Αναστασοπούλου για τη γνωριμία και το “Καλημέρα Ελλάδα” (βίντεο)

Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν για τη γνωριμία, τη συνεργασία τους, την αλληλοεκτίμηση και το μέλλον τους.

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν οι παρουσιαστές της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», Γιώργος Παπαδάκης και Μαρία Αναστασοπούλου, όπου και μίλησαν για τον τρόπο που γνωρίστηκαν, τη βάση της συνεργασίας τους και τα σχέδια για τη σεζόν.

Παπαδάκης: Η Μαρία είναι διάδοχός μου

«Κλείνω τα 30 και πάω στα 31 χρόνια», δήλωσε ο Γιώργος Παπαδάκης, περιγράφοντας πως «έδωσα αγώνα για να ξεκινήσω την πρωινή τηλεόραση, κανείς δεν το πίστευε, ούτε η γυναίκα μου» και τώρα «σε επτά εκπομπές υπάρχουν περίπου 250 θέσεις, από την τρέλα τη δικιά μου».

Ερωτηθείς για το πώς έμαθε και επέλεξε την Μαρία Αναστασοπούλου να είναι στο πλευρό του, εξήγησε ότι, την είδα στο διαδίκτυο, αφού στο στούντιο «απαγορεύεται να παίζουμε τι παίζει ο ανταγωνισμός».

Ήρθε όμως η στιγμή που «πριν από δύο χρόνια πήγαμε για φαΐ με δυο φίλους και τη γυναίκα μου. Με κοιτάει και μου λέει ‘Γεια σας κύριε Γιώργο, είσαστε καλεσμένος;’. Ήταν βραδιά του ΣΚΑΪ. Με σήκωσε να χορέψω με όλον το ΣΚΑΪ. Τότε της είπα ότι, θέλω να τα φέρει η ζωή να συνεργαστούμε».

Σε ερώτηση για το αν είναι η Μαρία Αναστασοπούλου η σημαντικότερη παρουσία δίπλα του, ο Γιώργος Παπαδάκης, απολογήθηκε «από όλες τις φίλες και φίλους, αλλά ΝΑΙ, νιώθω περισσότερο ασφαλής από ποτέ», λέγοντας πως νιώθει την ανάγκη «να δώσω περισσότερο χώρο από ό,τι συνήθως. Της λέω: όλο το κομμάτι πάνω σου, 70% εσύ, 30% εγώ».

Για τη στιγμή της επιλογής της Μαρίας Αναστασοπούλου στο πλευρό του, είπε πως, «κάποια στιγμή, πολύ νωρίς έγινε μία συζήτηση με τον ΑΝΤ1. Τότε μπήκε προοπτική προσώπου κι ο ΑΝΤ1 μου έκανε την τιμή να επιλέξω εγώ».

«Ναι, με το χέρι στην καρδιά, θα είναι διάδοχός μου η Μαρία», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

«Την έχω χορτάσει την τηλεόραση. Και ψώνιο έχω διατελέσει, τα πρώτα χρόνια στη δημόσια τηλεόραση. Πήγα σε σούπερ μάρκετ κι άκουσα για πρώτη φορά μια κυρία να λέει σε άλλη, ‘αυτός δεν είναι που βγαίνει με τον Δημαρά και τη Διγενή;’. Αυτό έφυγε πολύ γρήγορα από το μυαλό μου, γιατί συνειδητοποίησα ότι σημαντικά είναι τα πρόσωπα που βγάζουμε στην τηλεόραση», είπε ο Γιώργος Παπαδάκης.

Μιλώντας για τον γιο του, Φοίβο, είπε πως «είναι στα πρώτα του βήματα, θέλει ψήσιμο. Δεν έχω άγχος. Είμαι αυστηρός κριτής, κι εκείνος είναι για τον εαυτό του. Ήταν επιλογή του να γίνει δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν θέλει να γίνει παρουσιαστής» και αναφέρθηκε στον άλλο του γιο, τον Ιάσωνα, που τους είπε αστειευόμενος, «μην γίνετε οικογένεια Καρντάσιαν».

Ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, Τίνα, λέγοντας πως «είναι ο άνθρωπός μου, η ζωή μου όλη. Ήταν πάντα δίπλα μου, με βοήθησε στα δύσκολα που έκανα. Είναι το κοριτσάκι μου».

«Είναι μια δύσκολη χρονιά, για τη ζωή και τους ανθρώπους. Σπάει η μεσαία τάξη. Βλέπω το θυμό του κόσμου», κατέληξε ο Γιώργος Παπαδάκης.

Αναστασοπούλου: Πρέπει να φανώ αντάξια των προσδοκιών του Παπαδάκη

«Βλέπουμε Παπαδάκη από τότε που θυμόμαστε τους εαυτούς μας. Δεν τον σήκωσα να χορέψει έχοντας αυτό στο μυαλό μου», είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» για τη γνωριμία της με τον Γιώργο Παπαδάκη και είπε για τα σχόλια που ακούει πως αισθάνεται άβολα, αφού «έχω έρθει εδώ να κάνουμε μια δουλειά. Να ενημερώνουμε τον κόσμο, σε μια δύσκολη χρονιά».

«Έχω ακούσει τόσα από τη στιγμή που είπα πως θα ‘ρθω στον ΑΝΤ1. Είμαι πολύ ήρεμη, κάνω αυτό που έκανα πριν και πρέπει να φανώ αντάξια των προσδοκιών ΤΟΥ».

Ερωτηθείσα αν έχει πάρει δαχτυλίδι από τον Γιώργο Παπαδάκη ή τον σύντροφό της, είπε πως, «ο Γιάννης μου έδωσε δαχτυλίδι την πρώτη χρονιά που ήμασταν μαζί, τώρα είμαστε οκτώ».

«Εγώ είμαι εδώ για να κάνω εκπομπή με τον Γιώργο Παπαδάκη», είπε στο σχόλιο για τη διαδοχή του στην παρουσίαση της εκπομπής.

Για την πρεμιέρα της εκπομπής, για την οποία είπαν και οι δύο πως δεν έγινε καμία πρόβα, σημείωσε πως «υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία από τους δικούς μου για την πρεμιέρα, όμως εμείς είχαμε διαπιστώσει ότι ταιριάζουμε, αγωνία υπήρχε για το να μην καπελώσω τον Παπαδάκη».

«Μιλήσαμε με τον Δημήτρη Οικονόμου και πριν τη δική του και πριν τη δική μου πρεμιέρα», είπε.

«Στην αρχή τα έπαιρνα όλα πολύ βαριά, τώρα κι ένα λάθος να γίνει και να σε ξεσκίσουν στο twitter, νομίζω ότι αυτή η δουλειά σε σκληραίνει», κατέληξε.

