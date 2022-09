Κοινωνία

Ληστεία στη Λαχαναγορά του Ρέντη: Έκλεψαν από έμπορο 130000 ευρώ

Ληστεία μαμούθ στην λαχαναγορά του Ρέντη. Πώς ακινητοποίησαν τον έμπορο και του άρπαξαν χιλιάδες ευρώ.

Θύμα ληστείας με λεία 130.000 ευρώ, κατήγγειλε ότι έπεσε, χθες το πρωί, 50χρονος έμπορος από τη λαχαναγορά του Ρέντη στο ύψος της Κηφισού.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση ασφάλειας Πειραιά ενώ, όπως έγινε γνωστό, το θύμα που ήταν πεζός ακινητοποιήθηκε με τη χρήση βίας από τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια του απέσπασαν δύο τσάντες που περιείχαν το ανωτέρο ποσό και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

