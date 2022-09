Κοινωνία

Φωτιά στο Κορωπί: Στην “μάχη” και εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.



Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Κορωπί Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δυο αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

