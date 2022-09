Συνταγές

Κοτόπουλο παπρικάζ με πιπεριές και γιαούρτι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Κοτόπουλου αλά κρεμ χωρίς κρέμα; Η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" μας δείχνει πώς να το πετύχουμε.

Η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επέστρεψε σον ΑΝΤ1 και μαγειρεύει ένα απολαυστικό και εύκολο κοτόπουλο με γιαούρτι, πιπεριές και πάππρικα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Υλικά για το κοτόπουλο παπρικάζ

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου κομμένα σε μπουκιές

2 ξερά κρεμμύδια κομμένα σε φέτες

3 χρωματιστες πιπεριές κομμένες σε φέτες

Λίγο φρέσκο Θυμάρι

1/2 φλ. λευκό ξηρό κρασί

400 γρ. ντοματάκια κονκασέ

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2% (1 κεσεδάκι)

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε πρώτα το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και ροδίζουμε το κρέας για 4΄- 5΄, να αλλάξει χρώμα.

Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τις πιπεριές.

Πασπαλίζουμε με την πάπρικα, για το κοτόπουλο με πιπεριές και γιαούρτι, και αφήνουμε τα λαχανικά να μαραθούν για 4΄-5΄.

Προσθέτουμε το θυμάρι.

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε το φαγητό να βράσει για 2΄ και να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε τις ντομάτες.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο, για περίπου 15’.

Προσθέτουμε το γιαούρτι και το μαϊντανό και ανακατεύουμε.

Σερβίρουμε ρύζι στα πιάτα και από πάνω τοποθετούμε το κοτόπουλο παπρικάζ με τη σάλτσα του.

Αφού βράσει το φαγητό, το αποσύρουμε από τη φωτιά.

Tip

Αν το φτιάξετε με κομμάτια κοτόπουλου τότε προσαρμόζουμε το χρόνο βρασμού ανάλογα με το μέγεθος των μερίδων.

