Αθήνα: Πουλούσαν “μαϊμού” παπούτσια (εικόνες)

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ σε αποθήκες και καταστήματα υποδημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Ελέγχους σε αποθήκες χονδρικής πώλησης και καταστήματα υποδημάτων στο κέντρο της Αθήνας διενήργησαν την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 7.120 ζευγάρια απομιμητικών υποδημάτων και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε τέσσερις επιχειρήσεις συνολικού ύψους 85.750 ευρώ.

