ΕΛΣΤΑΤ: Πολύ ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο

Άνοδος του ΑΕΠ της χώρας. Πού βασίζεται. Η αναθεώρηση για την ανάπτυξη στο α’ τρίμηνο.

Πολύ ισχυρή ανάπτυξη καταγράφηκε και το β' τρίμηνο εφέτος στην ελληνική οικονομία, μεσούντος του πολέμου στην Ουκρανία, με την άνοδο του ΑΕΠ κατά 7,7% να βασίζεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης, των επενδύσεων και των εξαγωγών. Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε επί τα βελτίω την ανάπτυξη του α' τριμήνου σε 8% από 7% της πρώτης εκτίμησης.

Σε μηνιαία σύγκριση (β' τρίμηνο προς α' τρίμηνο), το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,2%. Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία για το β' τρίμηνο αντανακλούν την επίπτωση στο ΑΕΠ τής σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί για τον περιορισμό της πανδημίας.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε στο Twitter πως, "θα συνεχίσουμε τη δουλειά για να βελτιώσουμε τις ζωές των πολιτών μας, ειδικά των πολύ αδύναμων. Το όραμά μου παραμένει ευήμερη Ελλάδα για όλους".

Greece's GDP surges 7.7% yoy in second quarter, yet again confounding expectations. We will continue to work to improve our citizens living standards, particularly those at the lower end. My vision remains a Greece prosperous for all.