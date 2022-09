Κόσμος

Πακιστάν: Νεκροί, άστεγοι και ζημιές δισεκατομμυρίων από τις πρωτοφανείς πλημμύρες

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τις πλημμύρες. Έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια. Τι ρόλο παίζει η κλιματική αλλαγή.

Τμήματα του Πακιστάν μοιάζουν «με θάλασσα», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, αφού επισκέφθηκε ορισμένες από τις πλημμυροπαθείς περιοχές που καλύπτουν έως και το ένα τρίτο της χώρας, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 18 θάνατοι με τους οποίους ο απολογισμός των νεκρών από ημέρες βροχοπτώσεων αυξήθηκε σε 1.343.

Έως και 33 εκατ. άνθρωποι από τα 220 εκατ. κατοίκων έχουν επηρεαστεί σε μια καταστροφή που αποδόθηκε στην κλιματική αλλαγή και άφησε πίσω της εκατοντάδες χιλιάδες αστέγους ενώ προκάλεσε ζημίες ύψους τουλάχιστον 10 δισεκ. δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αξιωματούχων.

«Δεν θα πιστεύατε το μέγεθος της καταστροφής εκεί», δήλωσε ο Σαρίφ σε μέσα ενημέρωσης ύστερα από επίσκεψη στη νότια επαρχία Σιντ «Υπάρχει νερό παντού, όσο φθάνει το μάτι σας. Είναι απλά σαν θάλασσα».

Η κυβέρνηση, που ενίσχυσε τις παροχές σε χρήματα για τους πλημμυροπαθείς στα 70 δισεκ. ρουπίες Πακιστάν (313,90 εκατ. δολάρια), θα αγοράσει 200.000 τέντες για να προσφέρει καταφύγιο σε εκτοπισμένες οικογένειες, πρόσθεσε.

Τα νερά που υποχωρούν θέτουν τώρα μια νέα πρόκληση, καθώς υπάρχει η απειλή της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών, δήλωσε ο Σαρίφ. «Θα χρειαστούμε τρισεκατομμύρια ρουπίες για να διαχειριστούμε αυτή την καταστροφή»

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει 160 εκατ. δολάρια σε βοήθεια για να στηρίξουν τα θύματα των πλημμυρών.

Αξιωματούχοι από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών δήλωσαν ότι 8 παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών τις τελευταίες 24 ώρες. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις-ρεκόρ της εποχής των μουσώνων και το λιώσιμο παγετώνων στα βουνά του βόρειου Πακιστάν.

Καθώς τον επόμενο μήνα αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις, η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω, προειδοποίησε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Ήδη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει ότι πάνω από 6,4 εκατ. άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Τα νερά παρέσυραν 1,6 εκατ. σπίτια και 5.735 χιλιόμετρα του σιδηροδρομικού και του οδικού δικτύου και πλημμύρισαν πάνω από 8 εκατ. στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

