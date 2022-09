Κοινωνία

Καταγγελία δικηγόρων για αστυνομική βία - ΕΔΕ από την ΓΑΔΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλαν οι δυο δικηγόροι. Επιστολή Βερβεσού στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. ΕΔΕ διέταξε η ΓΑΔΑ.



Διενέργεια Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, σχετικά με τη διερεύνηση της καταγγελίας δύο δικηγόρων για περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, 3 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Εξαρχείων.

Σύμφωνα με την καταγγελία των δύο δικηγόρων, υπέστησαν βία κατά τη διάρκεια ελέγχου τους από αστυνομικούς.

Στην καταγγελία τους σημειώνουν, σύμφωνα με το dikastiko.gr, ότι οι αστυνομικοί «έκαναν κεφαλοκλείδωμα στον έναν, τους πέρασαν χειροπέδες και τους προσήγαγαν στο τμήμα και ενώ είχαν δηλώσει πως είναι δικηγόροι».

Η ιστορία, όπως υποστηρίζουν εκτυλίχθηκε στα Εξάρχεια όταν οι δυο δικηγόροι βγαίνοντας από κατάστημα της περιοχής πήγαιναν προς το αυτοκίνητό τους στην οδό Τοσίτσα. Εκεί τους σταμάτησε μια διμοιρία των ΜΑΤ για να τους κάνει έλεγχο. Στην ερώτηση των δικηγόρων «για ποιο λόγο ζητείται έλεγχος και αφού δήλωσαν την ιδιότητά τους», η αντίδραση των αστυνομικών κατά τα καταγγελλόμενα ήταν βίαιη.

Τότε σύμφωνα με την καταγγελία των δύο δικηγόρων, οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες δια της βίας προκαλώντας εμφανή σημάδια στα χέρια τους, ενώ ο ένας καταγγέλλει και «κεφαλοκλείδωμα και ύβρεις από αστυνομικό.

Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο ΑΤ Εξαρχείων. «Το βράδυ της Παρασκευής 2 Σεπτεμβρίου βρισκόμουν εγώ με τον έτερο συνάδελφο, τον καταγγέλλοντα, στην περιοχή των Εξαρχείων, είχαμε βγει για ένα ποτό» είπε μιλώντας στο OPEN, ένας εκ των δικηγόρων που κατήγγειλε το περιστατικό.

«Αποχωρώντας από το μαγαζί και κατευθυνόμενοι προς το ΙΧ που είχαμε σταθμεύσει κοντά στην πλατεία, διασχίζοντάς τη, υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία. Μία διμοιρία των ΜΑΤ ξεπρόβαλε μπροστά μας, ένας από τους αστυνομικούς, όντας πάνοπλος, μας σταμάτησε, μας φώναξε και ήρθε προς εμάς ζητώντας τα στοιχεία μας. Τόσο εγώ, όσο και ο συνάδελφος σαστίσαμε και τους αποκαλύψαμε αμέσως την ιδιότητά μας», ανέφερε

«Τους ρωτήσαμε για ποιον λόγο διενεργείται ο συγκεκριμένος έλεγχος. Δεν ειπώθηκε κάτι γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ εγώ προσπάθησα να τους δείξω τα στοιχεία μου, βλέπω τον αστυνομικό που μιλούσε στον συνάδελφο να πραγματοποιεί μία επίθεση, με μία πολύ παράξενη λαβή. Τον έπιασε από τον λαιμό, του έκανε κεφαλοκλείδωμα και προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει. Παράλληλα, υπήρχε ένταση και εγώ ωθήθηκα προς ένα σημείο από τους άλλους αστυνομικούς και υπήρξαν έντονες φωνές», πρόσθεσε ο ίδιος.

Συνέχισε δε, λέγοντας πως «Λίγα λεπτά μετά την άφιξή μας στο Α.Τ. Εξαρχείων, με οδήγησαν σε σκοτεινό χώρο και δύο αστυνομικοί μου ζήτησαν να αφαιρέσω τα ρούχα μου. Στην ουσία ο ένας με φακό ερεύνησε τα προσωπικά μου αντικείμενα, ενώ ο άλλος φόρεσε γάντια και μου ζήτησε σιγά σιγά να βγάλω τα ρούχα μου, όπως και προφανώς έκανα. Ουσιαστικά βρέθηκα για κάποια δευτερόλεπτα χωρίς κανένα ρούχο» είπε ο ένας από τους δύο δικηγόρους.

Επιστολή Βερβεσού στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόου της Αθήνας Δημήτρης Βερβεσός στην επιστολή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναφέρει την καταγγελία των δύο δικηγόρων ζητώντας, παράλληλα, τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου.

Ο κ. Βερβεσός κοινοποίησε στον κ. Θεοδωρικάκο την αναφορά των δύο δικηγόρων-μελών του ΔΣΑ, «διά της οποίας καταγγέλλονται σοβαρά περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας τα οποία δεν συνάδουν με την αποστολή της αστυνομίας, θίγουν και υποτιμούν στο σύνολό του το δικηγορικό σώμα, περιστέλλουν το Κράτος Δικαίου και την προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών». Μάλιστα, στην αναφορά των δύο δικηγόρων επισυνάπτονται και φωτογραφίες ως αποδεικτικό υλικό.

Με την επιστολή του, που κοινοποιήθηκε στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στον Συνήγορο του Πολίτη και την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο κ. Βερβεσός ζητά από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να προβεί «άμεσα στον πειθαρχικό έλεγχο όλων των εμπλεκομένων αστυνομικών υπαλλήλων»

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη - Ελπίδα Νίνου: Όλα έγιναν για εκδίκηση, ο Πέτρος δεν είναι βιαστής

“Το Πρωινό” - Τσοχατζόπουλος: Το μήνυμα στον γιο του λίγο πριν πεθάνει (βίντεο ντοκουμέντο)

Καβάλα: ξύλο σε καφετέρια γιατί... άργησε η παραγγελία! (βίντεο)