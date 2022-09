Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης ακούει συνομιλίες, αλλά δεν ακούει την απόγνωση της κοινωνίας

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την επίσκεψη στην Βέροια.



«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης είναι η μόνη ελπίδα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ο οποίος περιόδευσε στην αγορά της Βέροιας.

Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι «είναι απερχόμενος και το γνωρίζει» και τον κατηγόρησε ότι «χρησιμοποιεί κάθε θεμιτό και αθέμιτο τρόπο για να γαντζωθεί στην εξουσία», λέγοντας παράλληλα ότι «ακούει τις συνομιλίες των αντιπάλων του αλλά δεν ακούει την απόγνωση της κοινωνίας».

«Πολύ φοβάμαι ότι τα δύσκολα δυστυχώς είναι μπροστά μας. Η πραγματική οικονομία στενάζει, νοικοκυριά και επιχειρήσεις στενάζουν, παρόλα αυτά διαρκώς βομβαρδίζονται με ειδήσεις για νέες ανατιμήσεις, στο ρεύμα στα είδη βασικής κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό τη στιγμή που εδώ και οκτώ μήνες οι Έλληνες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά το μάρμαρο των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτακη», είπε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε: «Εδώ και οκτώ μήνες έχουμε το ακριβότερο ρεύμα, τα ακριβότερα καύσιμα, ρεκόρ πληθωρισμού ενώ κάθε επίσκεψη στο σουπερμάρκετ αποτελεί πραγματικό εφιάλτη για κάθε οικογένεια. Είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης αδυνατεί να συνειδητοποιήσει σε τι κατάσταση βρίσκεται η πραγματική οικονομία. Μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να ακούει τις επικοινωνίες των πολιτικών του αντιπάλων αλλά δεν μπορεί να ακούσει την απόγνωση της κοινωνίας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να γαντζωθεί στην καρέκλα της εξουσίας αξιοποιώντας κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο. Είναι απερχόμενος και το γνωρίζει. Αυτή όμως η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Αυτός ο εφιάλτης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πρέπει να λάβει ένα τέλος και τέλος μπορεί να δοθεί μονάχα μέσα από τη λαϊκή ετυμηγορία το δημοκρατικό δρόμο. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εκλογές με την απλή αναλογική, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης είναι η μόνη ελπίδα για να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και η Δημοκρατία και να μπει ένα ανάχωμα προστασίας για την κοινωνική πλειοψηφία».

Μόλις έφτασε στο κέντρο της Βέροιας ο κύριος Τσίπρας τον υποδέχτηκαν οι βουλευτές 'Αγγελος Τόλκας και Κυριακή Μάλαμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος, οι οποίοι του φώναξαν «είσαι η δύναμή μας, είσαι η ελπίδα μας».

Στη συνέχεια περιόδευσε τους κεντρικούς πεζόδρομους, μπήκε σε καταστήματα συνομίλησε με καταστηματάρχες και διερχόμενους πολίτες. Στις συζητήσεις που είχε μαζί τους κυρίαρχο θέμα ήταν τα προβλήματα από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.

Εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων τον σταμάτησαν για να τον ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα των αγροτών και του είπαν ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος για τους αγρότες και ότι οι ροδακινοπαραγωγοί του νομού Ημαθίας βρίσκονται «ένα βήμα πριν την καταστροφή τους».

Η αντιπρόεδρος της Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό ( ΜΑμΑ), Εύη Ακρίβου, ενημέρωσε τον κ. Τσίπρα για τα προβλήματα των ατόμων με Αυτισμό και το αίτημά τους να δημιουργηθούν από την πολιτεία εξειδικευμένες μονάδες για παιδιά με αυτισμό.

Καθαρίστριες σχολείων συνομίλησαν με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία και του είπαν ότι τα προβλήματα στα σχολεία είναι πολλά για δεν αντιμετωπίζονται με δύο ώρες και τρίωρες συμβάσεις εργασίας.

Ο κ. Τσίπρας είπε πως η λογική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι «τα πάντα στους ιδιώτες» και πως η λογική αυτή οδηγεί σε «εργασιακή ζούγκλα».

Οικονόμου: Την μέρα που ο Τσίπρας περιφέρει την απόγνωσή του, ανακοινώθηκε ότι έχουμε ην 5η υψηλότερη ανάπτυξη στην ΕΕ

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στη Βέροια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου τονίζει: «Αντί για πολλά λόγια, δύο μόνο σημεία απέναντι στα ασύστολα ψέματα του κ. Τσίπρα: Η Ελλάδα, χάρη στον μηχανισμό που εφαρμόζει, έχει χαμηλότερες τελικές τιμές καταναλωτή στα τιμολόγια ρεύματος από τον μέσο όρο της ΕΕ. Την ίδια μέρα που ο κ. Τσίπρας περιφέρει την καταστροφολογία και την απόγνωση του, ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα έχει, στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, την 5η υψηλότερη ανάπτυξη στην ΕΕ, ύψους 7,7%, με το ΑΕΠ της χώρας να είναι πάνω από το επίπεδο που είχε πριν από την πανδημία».

«Με αυτά τα όπλα στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία και τις επιχειρήσεις στις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Με ενσυναίσθηση, γνώση, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Όχι με γραφικότητες και μυθολογίες» υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

