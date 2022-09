Πολιτική

Παρακολουθήσεις – Εξεταστική Επιτροπή: Εκλέχθηκε το προεδρείο

Ποιοι εκλέχθηκαν στις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα. Απορρίφθηκε πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διακομματικό προεδρείο.



Κατά πλειοψηφία, εκλέχθηκε, έπειτα από τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής «για την διερεύνηση της υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του προέδρου του ΠΑΣΑΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ευρωβουλευτή, Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, την παράνομη χρήση αυτού στην επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Πρόεδρος της Επιτροπής, έπειτα από πρόταση της πλειοψηφίας, εκλέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης λαμβάνοντας 16 ψήφους ενώ στην κάλπη βρέθηκαν 12 λευκά ψηφοδέλτια. Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε η βουλευτής της ΝΔ Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου με 16 ψήφους και 2 λευκά, ενώ ο συνυποψήφιός της βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάγκης έλαβε 10 ψήφους και δεν εξελέγη. Γραμματέας της Επιτροπής εκλέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Στάθης Κωνσταντινίδης, λαμβάνοντας 16 ψήφους και 3 λευκά ψηφοδέλτια, ενώ η συνυποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σουλτάνα Ελευθεριάδου, συγκέντρωσε 9 ψήφους και δεν εξελέγη.

Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη προεδρείου, ψήφισαν 28 βουλευτές-μέλη της Επιτροπής ενώ απουσίασε από τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Άγγελος Τόλκας, που συνοδεύει τον πρόεδρο της ΚΟ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στην επίσκεψή του στην Βέροια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την ψηφοφορία το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζήτησε τη συγκρότηση διακομματικού προεδρείου, με το σκεπτικό ότι η πρωτοβουλία για σύσταση της Εξεταστικής ήταν του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ αλλά και γιατί η απόφαση της Ολομέλειας για την συγκρότηση της Επιτροπής προήλθε σύμφωνα με την αναθεωρημένη διάταξη του Συντάγματος που παρέχει αυτή τη δυνατότητα και στα κόμματα της μειοψηφίας. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιαγκούλη ανέφερε πως αυτά θα πρέπει να απεικονίζονται και στη σύνθεση του προεδρείου της Επιτροπής και πρότεινε στη θέση του αντιπροέδρου να οριστεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάγκης και στη θέση του γραμματέα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση για σχηματισμό διακομματικού προεδρείου υποστηρίχθηκε και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος συμφώνησε στη θέση του αντιπροέδρου να είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάγκης και για τη θέση της γραμματέως πρότεινε τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σουλτάνα Ελευθεριάδου. Με την πρόταση σχηματισμού διακομματικού προεδρείου φέρεται να συμφώνησαν και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Η πρόταση για ορισμό διακομματικού προεδρείου απορρίφθηκε από τους βουλευτές της πλειοψηφίας που υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό καθώς το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι η συγκρότηση των Επιτροπών προκύπτει από ψηφοφορία. Το διακομματικό προεδρείο δεν προβλέπεται ως κάτι το υποχρεωτικό αλλά αυτό δύναται να προκύπτει μετά από ψηφοφορία ως έκφραση του Σώματος.

Οι εργασίες της Επιτροπής συνεχίζονται με θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής και τον προγραμματισμό των εργασιών της.

