Πολιτική

Πτώση ελικοπτέρου στη Σάμο: Η Βουλή υιοθέτησε τα παιδιά του νεκρού μεταφραστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινεί με την ανάρτησή του ο αδερφός του Έλληνα μεταφραστή που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο.

Ανείπωτη θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με το πυροσβεστικό ελικόπτερο που συνετρίβη στη Σάμο, ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς, κατά την οποία, έχασε τη ζωή του ενας Έλληνας μεταφραστής και ο Ρουμάνος συγκυβερνήτης, ενώ διασώθηκαν οι δύο Μολδαβοί, μέλη του πληρώματος.

Η Ελληνική Βουλή αποφάσισε να υιοθετήσει τα δυο παιδιά του Έλληνα, τον δεκάχρονο γιο του και την 16χρονη κόρη του μέχρι την ενηλικίωσή τους ή μέχρι το τέλος των σπουδών τους

Αυτό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του αδερφού του, στα social media, με την οποία εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την απόφαση αυτή στον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη.

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Μαζί με τους βουλευτές όλων των κομμάτων, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και τίμησαν τον αδερφό μου υιοθετώντας τα παιδιά του. Η ευγένεια, ο σεβασμός, η διακριτικότητα και πάνω απ’ όλα η ανθρωπιά που επέδειξαν μας συγκίνησαν και μας έκαναν όλους υπερήφανους».

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: ξύλο σε καφετέρια γιατί... άργησε η παραγγελία! (βίντεο)

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Νονός Μαλένας: “Δεν πιστεύω ότι είναι δολοφονία” (βίντεο)