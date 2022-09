Πολιτική

Υποκλοπές - Εξεταστική Επιτροπή: Κεκλεισμένων των θυρών οι συνεδριάσεις

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Κεκλεισμένων των θυρών και με πλήρη μυστικότητα αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία να διεξάγονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για την διερεύνηση της υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, την παράνομη χρήση αυτού στην επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να μη δημοσιοποιούνται και να μην διανέμονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Οι βουλευτές-μέλη της Επιτροπής όμως θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά, σε ειδική αίθουσα όπου θα φυλάσσονται για λόγους διασφάλισης του απορρήτου, θεμάτων σχετικών με την εθνική ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία συγκεντρώνοντας 16 θετικές ψήφους. Κόμματα της μειοψηφίας πρότειναν οι συνεδριάσεις να μην μεταδίδονται μεν από το Κανάλι της Βουλής, όμως τα πρακτικά να δημοσιοποιούνται, αφού πρώτα το προεδρείο ή η Επιτροπή αποφασίζει να παραλείπει από τη δημοσίευση αναφορές σε απόρρητες εθνικές πληροφορίες.

Επίσης, αποφασίσθηκε οι εργασίες της Επιτροπής να διεξάγονται τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

Οι εργασίες της Επιτροπής θα συνεχιστούν και αύριο στις 9 το πρωί, όπου θα τεθεί το θέμα της δυνατότητας επίκλησης από τους μάρτυρες του απορρήτου σε στοιχεία ή πληροφορίες που τους ζητούνται και αφορούν την ΕΥΠ. Επίσης, στην αυριανή συνεδρίαση τα κόμματα θα καταθέσουν τις πρώτες προτάσεις τους για τα πρόσωπα που θέλουν να κληθούν για εξέταση στην Επιτροπή.

Πυρά Τζανακόπούλου για την διαδικασία

Σε δήλωση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρη Τζανακόπουλου μετά το τέλος της πρώτης συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές αναφέρεται «Δυστυχώς οι διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής δεν ξεκίνησαν καλά, δεν ξεκίνησαν με καλούς οιωνούς. Οι αποφάσεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ να απορρίψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και σύσσωμης της αντιπολίτευσης για πολιτικομματικό προεδρείο, αλλά και η πρωτοφανής απόφαση να μην διανέμονται καν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στους βουλευτές και τις βουλεύτριες μέλη της εξεταστικής επιτροπής, αποτελούν συντεταγμένη επιχείρηση συγκάλυψης και συσκότισης. Έρχονται σε συνέχεια των αδιανόητων χθεσινών δηλώσεων της κ. Μπακογιάννη που στην πραγματικότητα απείλησε ευθέως όποιον μάρτυρα καταθέσει την αλήθεια και βοηθήσει στη διαλεύκανση της σκοτεινής αυτής υπόθεσης με δεκαετή φυλάκιση. Αποδεικνύεται ότι ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο δεν θέλει να χυθεί άπλετο φως, αλλά θέλει να καλύψει με απόλυτο σκοτάδι τη σκοτεινή αυτή ιστορία που τον εμπλέκει ευθέως και για την οποία έχει την απόλυτη πολιτική ευθύνη».

