Οικονομία

“Appodixi” - App της ΑΑΔΕ: Βρες την φοροδιαφυγή και κέρδισε μέρος του προστίμου

Πως λειτουργεί η εεφαρμογή της ΑΑΔΕ, πως εντοπίζεται η φοροδιαφυγή και ποιο μέρος του προστίμου εξετάζεται να αποδίδονται στον καταγγέλλοντα.

Ως άλλο ένα «όπλο» στα χέρια των πολιτών, που, με τη βοήθειά του, μπορούν να συμβάλουν ακόμη πιο ενεργά, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά κρούσματα μη έκδοσης νόμιμων παραστατικών ή μη ορθής διαβίβασης στοιχείων στη Φορολογική Αρχή για καθημερινές συναλλαγές χαρακτήρισε την νέα εφαρμογή Appodixi που παρουσιάστηκε σήμερα και θα τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα σημείωσε ότι η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα καινοτόμο, εύχρηστο και έξυπνο πρόσθετο εργαλείο για την περιστολή της φοροδιαφυγής, ενώ σημείωσε ότι με την εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται έμπρακτα η σταθερή προσήλωση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ στον δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, καθώς και στην ψηφιοποίηση φορολογικών διαδικασιών με φιλικό προς τους πολίτες τρόπο.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα:

"Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Appodixi, η οποία αποτελεί ένα καινοτόμο, εύχρηστο και έξυπνο πρόσθετο εργαλείο για την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Άλλο ένα «όπλο» στα χέρια των πολιτών, που, με τη βοήθειά του, μπορούν να συμβάλουν ακόμη πιο ενεργά, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά κρούσματα μη έκδοσης νόμιμων παραστατικών ή μη ορθής διαβίβασης στοιχείων στη Φορολογική Αρχή για καθημερινές συναλλαγές.

«Όπλο» που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σταθερή προσήλωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ στον δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, καθώς και στην ψηφιοποίηση φορολογικών διαδικασιών με φιλικό προς τους πολίτες τρόπο.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την αρχή της θητείας της, έθεσε ως έναν από τους στρατηγικούς στόχους της, στο πεδίο της οικονομίας, τη διαμόρφωση ενός σταθερού, οικονομικά αποτελεσματικού και κοινωνικά δίκαιου φορολογικού συστήματος.

Στόχος ο οποίος βασίζεται σε 4 βασικούς άξονες πολιτικής για την ενθάρρυνση της απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της κουλτούρας πληρωμών, δεδομένου ότι η φορολογία – πέραν της προφανούς λειτουργίας της για τη διασφάλιση εσόδων – αποτελεί χρήσιμο μοχλό επίτευξης αναπτυξιακών στόχων:

1ος άξονας: Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Την τριετία που πέρασε υλοποιήσαμε δεκάδες μόνιμες μειώσεις φόρων (π.χ. μείωση του ΕΝΦΙΑ, μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα, μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα, μείωση της προκαταβολής φόρου, χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα, κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδημα από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα – μέτρο που, όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, γίνεται μόνιμο από το 2023 και επεκτείνεται σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, καλύπτοντας το σύνολο των φορολογουμένων).

2ος άξονας: Θέσπιση φορολογικών κινήτρων.

Μεταξύ άλλων, προβήκαμε σε μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους, θέσπιση έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 έτη, διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για επενδυτές, συνταξιούχους, Έλληνες που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης, θέσπιση φορολογικών κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, χορηγήσαμε κίνητρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Κίνητρα τα οποία αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως αποτελεσματικά, καθώς, εξαιτίας και αυτών, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έφθασαν τα 53 δισ. ευρώ το 2021, ενισχυμένες κατά 13 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019, και φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 60 δισ. ευρώ.

3ος άξονας: Διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου (αναβάθμιση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, θέσπιση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας των αλκοολούχων ποτών, δημιουργία νέου ηλεκτρονικού μητρώου για την απογραφή των δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων κ.ά.).

4ος άξονας: Ένταξη έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έργα όπως είναι η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών επιστροφών ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις, η αναβάθμιση της χρήσης των εσωτερικών δεδομένων της ΑΑΔΕ, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού φορολογικών ελέγχων, η εισαγωγή νέων εργαλείων με στόχο τη βελτίωση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων και τον περιορισμό του λαθρεμπορίου.

Κυρίες και Κύριοι,

Η θέσπιση κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών ελέγχων και η ψηφιοποίηση της φορολογικής διαδικασίας, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικών βιβλίων, συνθέτουν ένα δυναμικό τρίπτυχο παρεμβάσεων, που συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και, εν τέλει, στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, προκειμένου αυτός να επιστραφεί στην κοινωνία.

Χώρου πολύτιμου – ιδίως στην πολυκύμαντη περίοδο των αυξημένων αναγκών στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εξαιτίας των διαδοχικών, επάλληλων, εξωγενών κρίσεων που βιώνουμε.

Εφαρμογές όπως το myDATA, που εισήγαγε τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με το timologio, την εφαρμογή για την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών των επιχειρήσεων και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στο myDATA, αποτελούν, πλέον, πυλώνες παρακολούθησης συναλλαγών από τη Φορολογική Αρχή σε πραγματικό χρόνο.

Πυλώνες με σημαντική ανταπόκριση από την κοινωνία, όπως αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, καθώς, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1,2 δισ. διαβιβάσεις παραστατικών, συνολικής αξίας άνω των 718 δισ. ευρώ.

Παρακολούθηση η οποία διευκολύνεται περαιτέρω στο επίπεδο των καθημερινών συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων ή επαγγελματιών με τη νέα εφαρμογή, Appodixi, που παρουσιάζεται σήμερα.

Με λίγα, απλά βήματα, οι πολίτες αποκτούν, πλέον, τη δυνατότητα να ελέγχουν στο κινητό τους εάν η απόδειξη που έλαβαν για την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας είναι γνήσια και εάν έγινε ορθή διαβίβαση των στοιχείων της συναλλαγής στην ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που η εφαρμογή εντοπίσει πρόβλημα, ειδοποιείται αυτομάτως η Φορολογική Αρχή, ώστε να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για τη βεβαίωση της παράβασης και τον καταλογισμό προστίμου.

Μάλιστα, Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ επεξεργαζόμαστε τη δυνατότητα να προβλεφθεί για τους πολίτες κίνητρο χρήσης της εφαρμογής, με τη μορφή της απόδοσης στον καταγγέλλοντα τμήματος του προστίμου που θα επιβληθεί στην επιχείρηση ή τον επαγγελματία για τη μη νόμιμη απόδειξη που «σκάναραν» μέσω του Appodixi.

Έτσι, μέρος από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που θα αποφέρει η αξιοποίηση της εφαρμογής, θα επιστρέψει απευθείας στον πολίτη ο οποίος συνέβαλε ώστε να αντληθούν τα έσοδα αυτά.

Κυρίες και Κύριοι,

Με πυξίδα τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουμε επιτύχει την τελευταία τριετία και στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών, Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ καλούμαστε να συνεχίσουμε – ακόμα πιο εντατικά – το έργο μας για τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, τον περιορισμό φαινομένων μη συμμόρφωσης, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή και τα στελέχη της για την ανάπτυξη της πρωτοποριακής εφαρμογής Appodixi, καθώς και όλων των ψηφιακών εργαλείων που, με αποτελεσματικότητα και ζήλο, ανέπτυξαν υπό αντίξοες – λόγω των εξωγενών κρίσεων – συνθήκες τα τελευταία 3 χρόνια.

Σας ευχαριστώ πολύ."

