Πανελλήνιες 2023: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους

Η Νίκη Κεραμέως για το νέο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά τις επόμενες ημέρες. Τι είπε για τις ΟΠΠΙ και τη θέρμανση στα σχολεία.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ ξεκινούν την 1η Ιουνίου 2023 και ολοκληρώνονται στις 16 Ιουνίου, ενώ για τα ΓΕΛ στις 2 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη Τύπου.

Το πρόγραμμα του νέου σχολικού έτους, καθώς και των Πανελλαδικών Εξετάσεων «είναι έτοιμο, για πρώτη φορά, πριν από την έναρξη των σχολείων», επισήμανε η κ. Κεραμέως. Η υπουργός ανέφερε, επίσης, «τις καινοτομίες που θα ισχύσουν από φέτος στα σχολεία, τον εμπλουτισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τις αλλαγές στα πανεπιστήμια».

Σχετικά με τις πρόσφατες αντιδράσεις για τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για «ισχνές, αλλά θορυβώδεις μειοψηφίες» και δήλωσε ότι στην κυβέρνηση και το υπουργείο «είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος».

Όσον αφορά τη δυσκολία εύρεσης στέγης για εκπαιδευτικούς, η κ. Κεραμέως ενημέρωσε, ότι «εξετάζονται πρωτοβουλίες σε επίπεδο της Προεδρίας της Κυβέρνησης συνολικά για κίνητρα προς όλους τους δημόσιους υπαλλήλους για να υπηρετήσουν σε ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές».

Ενόψει του χειμώνα και του ζητήματος της θέρμανσης των σχολικών μονάδων, η κ. Κεραμέως εξήγησε, πως υπάρχει διαρκής χρηματοδότηση από τις Σχολικές Επιτροπές, ενώ προβλέπονται έκτακτα κονδύλια γα τις αυξημένες ανάγκες.

Η κ. Κεραμέως, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, υπογράμμισε πως η «διεθνής τάση» είναι να μην υφίστανται πια υποχρεωτικά μέτρα, παρά μόνο συστάσεις.

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου μέχρι τις 17.30, οι Εκπαιδευτικοί Όμιλοι, οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι-Μέντορες, οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές, τα ψηφιακά εργαλεία (διαδραστικοί πίνακες, ρομποτική κ.ά.) είναι κάποιες από τις καινοτομίες στα σχολεία. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί 8.600 νέοι μόνιμοι διορισμοί.

Εγκαινιάζεται το πρόγραμμα «Φιλία», το οποίο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και σχολικού εκφοβισμού.

Θα συνεχιστούν, τόνισε η κ. Κεραμέως, τα 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, η αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών και η «ελληνική Pisa», η Ενισχυτική Διδασκαλία, η Τράπεζα Θεμάτων και η Αυτονομία των Σχολικών Μονάδων.

Όλα τα σχολεία ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου. Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά η λήξη των μαθημάτων θα είναι στις 15 Ιουνίου 2023, στα Γυμνάσια στις 30 Μαΐου και των εξετάσεων του Γυμνασίου στις 15 Ιουνίου, ενώ στα Λύκεια τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 19 Μαΐου. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις στη Γ' Λυκείου θα πραγματοποιηθούν από τις 22 έως 30 Μαΐου και οι εξετάσεις στην Α' και Β' Λυκείου από τις 22 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου.

Η κλήρωση για τα Πειραματικά είναι προγραμματισμένη για τις 28 Απριλίου 2023 και οι εξετάσεις για τα Πρότυπα για τις 29 Απριλίου.

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας:

Ιδρύονται 5 νέα Πειραματικά ΔΙΕΚ στη Νίκαια, τη Βέροια, την Κομοτηνή, τη Μυτιλήνη και την Κοζάνη.

Προστίθενται 225 ειδικότητες προτίμησης Α' εξαμήνου στα ΔΙΕΚ. Η κ. Κεραμέως εξήγησε, ότι οι υποψήφιοι που ήδη καταχώρισαν αίτηση με προτιμήσεις στο σύστημα μπορούν να ξανασυνδεθούν, να ελέγξουν τις νέες ειδικότητες προτίμησης και να τροποποιήσουν τις προτιμήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου.

Για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν Πρότυπα ΕΠΑΛ, 24 σε όλη τη χώρα.

Πανεπιστήμια

Στα ΑΕΙ, οι εγγραφές των επιτυχόντων ολοκληρώνονται στις 9 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά, ενώ νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια θα ολοκληρωθούν και οι μετεγγραφές.

Ξεκινά ήδη, περιέγραψε η κ. Κεραμέως, σύμφωνα με το νέο νόμο για τα ΑΕΙ, η διαδικασία ανάδειξης εσωτερικών και εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης των ΑΕΙ, κοσμητόρων Μονοτμηματικών Σχολών, προέδρων Τμημάτων και διευθυντών Τομέων, εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στα όργανα διοίκησης, φοιτητών, καθώς και η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Φοιτητών. Επίσης, αρχίζει η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης και η έναρξη διαδικασίας απαλλαγής από τέλη φοίτησης.

