Κόσμος

Οζάλ: Να εισβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα όταν φύγει ο Μητσοτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη δική του…πρόταση κατέθεσε ο πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος και γιος του πρώην αρχηγού της Τουρκίας.

Εισβολή στην Ελλάδα μετά την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την εξουσία, προτείνει ο Αχμέτ Οζάλ.

Ο πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού «Ενιαίου Κόμματος και γιος του πρώην Προέδρου και Πρωθυπουργού της χώρας, Τουργκούτ Οζάλ μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό CNN Turk για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ένταση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, στις εκλογές που θα γίνουν στην Ελλάδα το 2023, μετά βεβαιότητας θα ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία από την Αριστερά που είναι «ερεθισμένη», όπως είπε, λόγω των νέων αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε σχετικά, «δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το 2023 έχει εκλογές στην Ελλάδα. Φυσικά στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ ισχυρή Αριστερά, μία πολύ δυναμική Αριστερά, η οποία εν όψει του 2023 είναι πολύ ερεθισμένη πολιτικά για τις βάσεις που πήραν οι Αμερικανοί. Για αυτό το λόγο εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα χάσει στις εκλογές».

Και συνέχισε: «Εγώ προτείνω το εξής: η Τουρκία αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες έχει κάθε δικαίωμα να επέμβει στρατιωτικά στην Ελλάδα, αλλά αν με ρωτούσατε, πιστεύω πώς η δουλειά θα ήτανε πιο εύκολη αν περιμέναμε να φύγει ο Μητσοτάκης από εκεί. Γι’ αυτό το λόγο όσο δίκιο και αν έχει η Τουρκία, φυσικά και μπορεί να επέμβει, αλλά με επέμβαση αυτή τη στιγμή δεν θα κερδίσουμε τίποτε, ενώ η δουλειά μπορεί να γίνει πιο εύκολα μετά την αποχώρηση του Μητσοτάκη το 2023».

Ειδήσεις σήμερα:

Αντίκυρα: νεκρός 16χρονος ψαροντουφεκάς

Λασίθι: Έπεσε από ταράτσα ενώ μιλούσε στο κινητό

Πανελλήνιες 2023: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους