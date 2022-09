Κόσμος

Ερντογάν για ενεργειακή κρίση: Η Δύση κάνει λάθος

«Νουθεσίες» Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ως Τουρκία, ακολουθούσαμε πάντα μια πολιτική ισορροπίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και θα συνεχίσουμε και από δω και πέρα. Μπορώ ξεκάθαρα να πω ότι δεν βρίσκω σωστή τη στάση της Δύσης αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει μια Δύση που ακολουθεί μια παγιωμένη πολιτική πρόκλησης. Όσο προσπαθείς να συνεχίσεις έναν τέτοιο πόλεμο κάνοντας την μια πρόκληση μετά την άλλη, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει νικητής σε αυτόν τον πόλεμο; Δεν υπάρχουν νικητές, αλλά πολλοί ηττημένοι. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν», δήλωσε από τη Σερβία ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ερντογάν είπε ότι, «Λέγεται ότι έχουν σταλεί όπλα. Όσα σαράβαλα έχουν, τα στέλνουν στην Ουκρανία. Δεν μπορώ να πω ότι η Ρωσία είναι ο νικητής, ούτε ότι η Ουκρανία είναι ο νικητής. Φαίνεται ότι αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Κάνετε λάθος. Η Ρωσία δεν είναι μια χώρα που πρέπει να την παίρνεις μη σοβαρά. Η Ρωσία διέκοψε το φυσικό αέριο. Οι τιμές εκτοξεύτηκαν στα ύψη στην Ευρώπη. Όλοι σκέφτονται απαισιόδοξα. Γιατί δεν τα σκέφτηκες πριν; Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει τις ευκαιρίες και τις μεταρρυθμίσεις της όταν όλοι της επιτεθούν».

«Αυτός ο χειμώνας θα είναι πιο δύσκολος από ποτέ. Κάποιοι δεν το πήραν στα σοβαρά. Είπα ‘μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε μια καταστροφή’. Δήλωσα ότι αν αυτό δεν γίνει κατανοητό, μπορεί να αναγκαστούμε να κάνουμε διακοπές ρεύματος. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία για όλους μας. Το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι να τελειώσει ο πόλεμος, να καταλήξουν και οι δύο πλευρές σε συμβιβασμός. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία», κατέληξε ο Ερντογάν.

