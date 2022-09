Κοινωνία

Ατύχημα σε λούνα παρκ - Τραυματίας στον ΑΝΤ1: δεν σηκωθήκαμε ποτέ από το βαγόνι (βίντεο)

Όλα όσα περιέγραψε στην κάμερα του ΑΝΤ1, για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε ένας από τους τραυματίες, στο λουνα παρκ στου Ρέντη.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας, προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ, σε Λούνα Παρκ, στην Αθήνα.

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε βαγόνι τρένου που κινείται σε ράγες πίστας με νερό, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας από τους τραυματίες, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο άνδρας,με γάζες στο κεφάλι και εμφανή τα σημάδια σε όλο το σώμα από το ατύχημα στο λούνα παρκ περιγράφει πως μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα χθες το βράδυ οι στιγμές χαράς για τα τέσσερα άτομα που μπήκαν στο βαγόνι, μετατράπηκαν σε εφιάλτη.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: "Εγώ χτύπησα έχω κάνει 12 ράμματα στο κεφάλι, έχω χτυπήσει στα πλευρά μου. Έχω χτυπήσει και από την άλλη μεριά, τον ώμο μου δεξιά. Και το πόδι μου."

Αμέσως μετά το ατύχημα, επικράτησε πανικός στο γνωστό λούνα πάρκ της Αθήνας Alou fan park ενώ άμεσα κλήθηκαν ασθενοφόρα αλλά και η αστυνομία. Τα τέσσερα άτομα που ήταν μέσα στο βαγόνι τραυματίστηκαν, με μία κοπέλα έχει διασωληνωθεί .

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο λούνα παρκ πέρασαν χειροπέδες στον υπεύθυνο της επιχείρησης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και αφέθηκε ελεύθερος. To μεσημέρι η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το ατύχημα και αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από τους τραυματίες και από τους υπεύθυνους της επιχείρησης η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν υπήρξε εκτροχιασμός.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε, τονίζει μεταξύ άλλων στον ΑΝΤ1, πως δεν σηκωθηκαν ποτέ από το βαγόνι: "ενώ δεν σηκωθήκαμε καθόλου από το βαγόνι ή δεν κάναμε το οτιδήποτε, προσγειώνοντας από την κατηφόρα τελοσπάντων το βαγόνι δεν υπήρχε καν νερό. Η τροχαλία από το βαγόνι, δεν φρέναρε καν το βαγόνι και ουσιαστικά εκτροχιάστηκε γιατί φύγαμε ευθεία στη στροφή και ουσιαστικά φύγαμε απέξω λόγω ότι δεν υπήρχε νερό ή κάτι άλλο να μας φρενάρει."

Τη θέση αυτή τονίζει και ο Παναγιώτης Καρυδομάτης, δικηγόρος του τρυαματία: "Όχι δεν σηκώθηκαν όρθιοι. Το βαγονέτο αυτό από ό,τι μου είπαν δεν έχει κάποιου είδους ζώνες ή απαγορευτικές μπάρες που να μην επιτρέπουν να σηκωθεί κάποιος όρθιος αλλά έχει χερούλια."

Στη συνέχεια ο τραυματίας αναφέρει χαρακτηριστικά:" Ήρθε ένας όχι σε εμένα, στο άλλο το παιδί που έχει ρήξη σπλήνας και του είπε ότι και καλά ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς, ότι εσείς ουσιαστικά σηκωθήκατε στο βαγόνι εν κινήσει και ότι τα πράγματα ουσιαστικά δεν έγιναν έτσι."

Η Μαρία Σταυριανάκη, Υπεύθυνη επικοινωνίας του Λούνα Παρκ, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" σχετικά με το ατύχημα: "Σε καμία περίπτωση δεν κατηγόρησε κανένας τα παιδιά. Το παιχνίδι λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια."





