Κοινωνία

Περιστέρι: Σύλληψη για εμπρηστικούς μηχανισμούς - "Παλιός γνώριμος" των Αρχών ο δράστης

Ο 21χρονος, προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης από την ομάδα ΔΙΑΣ. Τι εντοπίστηκε πάνω του.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες χθες 6-9-2022 στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), 21χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν τον 21χρονο στην περιοχή του Περιστερίου και παρά την προσπάθειά του να διαφύγει τον ακινητοποίησαν.

Στο σημείο και επί του οδοστρώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2 νάιλον σακούλες που περιείχαν μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και 2 αυτοσχέδιους εμπρηστικούς-εκρηκτικούς μηχανισμούς, αποτελούμενος ο κάθε ένας από μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό στο οποίο ήταν προσαρμοσμένα 2 φιαλίδια βουτανίου και μία κροτίδα.

Ο 21χρονος αλβανικής καταγωγής άνδρας, είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε συμμετοχή σε υποθέσεις οπαδικής βίας.

Για τον λόγο αυτό και την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών.

