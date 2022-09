Πολιτική

Milliyet για Μικρασιατική Εκστρατεία: ο Ερντογάν να ζητήσει πολεμικές αποζημιώσεις

Την αίτηση αναδρομικών αποζημιώσεων για τη Μικρασιατική Εκστρατεία, προτείνει η φιλοκυβερνητική εφήμερίδα της Τουρκίας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η κλιμάκωση των Τουρκικών θέσεων εις βάρος της Ελλάδας, συνεχίζεται και μέσα από τον τουρκικό Τύπο.

Αυτό σε μία περίοδο που η ρητορική από την Άγκυρα είναι στα "κόκκινα", με το Υπουργείο Εξωτερικών να δίνει στη δημοσιότητα τις επιστολές του Νίκου Δένδια προς την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες γίνεται λόγος για άνευ προηγουμένου προκλήσεις της Τουρκίας.

Δημοσίευμα της Milliyet, προτρέπει τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να ζητήσει από τη χώρα μας πολεμικές αποζημιώσεις... αναδρομικά για την Μικρασιατική Κατασκτοφή.

Όπως επισημαίνει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα, απευθύνθηκε σε ειδικούς για το ποια είναι τα... "έξτρα βήματα" που μπορούν να γίνουν απέναντι στην Ελλάδα

Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Άγκυρας, ειδικός διεθνούς δικαίου, Yucel Acer, τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο για τον «εξοπλισμό των νησιών και την παραβίαση του εναέριου χώρου της» και επισήμανε πως πιθανότατα το δικαστήριο θα αποφανθεί ότι δεν έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει ωστόσο αυτό θα μπορούσε να είναι μία καταγεγραμμένη προσπάθεια της Άγκυρας «να δείξει ότι η Ελλάδα ξεφεύγει από το νόμο».

Συνεχίζοντας, ο καθηγητής, δήλωσε πως θεωρεί ότι είναι εφικτό να υποβληθεί και αίτημα για να διεκδικήσει η Τουρκία αναδρομική αποζημίωση «για την περίοδο της ελληνικής κατοχής της Ανατολίας», κατά το διάστημα της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Στο ίδιο μοτίβο και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Galatasaray της Κωνσταντινούπολης και πρώην μορφωτικός ακόλουθος της Τουρκίας στη Γαλλία, Ενίλ Τουλτσά που έχει υποστηρίξει ότι υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν αποζημίωση σε περίπτωση έναρξης δικαστικής διαδικασίας. Ο ίδιος αναφέρει έχει κάνει μελέτη σχετικά που μπορεί να ααποδείξει της θηριωδίες των Ελλήνων εις βάρος των Τούρκων.

Ο συνταξιούχος πρέσβης Uluc Ozulker επεσήμανε σύμφωνα με το δημοσίευμα, πως η πίεση στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που έχει κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ των χωρών και παροτρύνει και εκείνος από πλευράς του: «Ας ρίξουμε μια ματιά στο θέμα των αποζημιώσεων. Το πού θα καταλήξει δεν μπορεί να το ξέρει κανείς».





