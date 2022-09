Αθλητικά

Ράλι Ακρόπολις: Ο Μητσοτάκης με φόρμα WRC στην υπερειδική του ΟΑΚΑ (εικόνες)

Οι φωτογραφίες του Πρωθυπουργού και το μήνυμα του, λίγες ώρες πριν από το υπερθέαμα για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στην Ελλάδα χτυπά η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού με το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις και την υπερειδική διαδρομή του ΟΑΚΑ να έχει τραβήξει τα βλέμματα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο και μάλιστα φορώντας την WRC φόρμα, που χρησιμοποιούν οι οδηγοί και οι συνοδηγοί που θα τρέξουν στον αγώνα.

«Το Ράλλυ των Θεών, το acropolisrally , για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα του wrc. Τις επόμενες μέρες, στην Ελλάδα χτυπά η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε έναν από τους πιο αγαπημένους και απαιτητικούς αγώνες, για οδηγούς και θεατές», έγραψε ο πρωθυπουργός στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram δημοσιεύοντας και τις σχετικές φωτογραφίες.

