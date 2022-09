Αθλητικά

Champions League: Η Λίβερπουλ “δεν υπήρχε” στην Νάπολι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διασυρμός για την ομάδα του Κλοπ, που πάει απο το κακό στο χειρότερο. Τι έγινε στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς.

Μόνο στις φανέλες θύμισε την «αρμάδα» του Γιούργκεν Κλοπ η Λίβερπουλ που παρατάχθηκε στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» της Νάπολι.

Οι «παρτενοπέι» τη συνέτριψαν 4-1 με το σκορ να είναι 3-0 από το ημίχρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι (1΄) και χαμένο πέναλτι (18΄) με τον Όσιμεν.

Ο Νιγηριανός τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στο 41΄ από τον Τζιοβάνι Σιμεόνε ο οποίος τρία λεπτά αργότερα σκόραρε στο ντεμπούτο του στο Champions League!

Όσο για τη Λίβερπουλ, που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αυτή η ήττα ήταν μόλις η δεύτερη σε 18 ματς σε όμιλο του Champions League.

Στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωση και στον 3ο όμιλο η Μπάγερν πέρασε νικηφόρα (2-0) από την έδρα της Ίντερ. Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Πλζεν με 5-1 στο «Καμπ Νου» και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να πετυχαίνει το πρώτο του χατ-τρικ με τους «Μπλαουγκράνα» και να φτάνει τα 89 γκολ στη διοργάνωση.

Στο Λονδίνο το πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Ριτσάρλισον, που πέτυχε τα πρώτα του δύο γκολ με τη φανέλα της Τότεναμ και διαμόρφωσε... αποκλειστικά το 2-0 σε βάρος της Μαρσέιγ. Οι φιλοξενούμενοι δεν άντεξαν με 10 παίκτες, καθώς είχε αποβληθεί από το 48΄ ο Μπεμπά. Στο Βέλγιο η Μπριζ άντεξε την πίεση της Λεβερκούζεν και πραγματοποίησε νικηφόρο ξεκίνημα χάρη στο τέρμα που σημείωσε στο 42΄. Ένα γκολ που η UEFA μπορεί να πιστώνει στον Σιλά, αλλά πρόκειται ξεκάθαρα για αυτογκόλ του τερματοφύλακα Χραντέτσκι.

Απίθανο ματς έγινε στο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης, με την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Πόρτο να βρίσκονται στο 0-0 με τη συμπλήρωση 90 λεπτών. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ερμόσο, που είχε μπει ως αλλαγή στο 68΄, έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά αμέσως μετά ο ίδιος παίκτης υπέπεσε σε πέναλτι (χέρι). Στο 90+5΄ ο Ουρίμπε ευστόχησε από τη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, αλλά το παιχνίδι είχε ακόμη... δρόμο, καθώς στο 90΄+11 ο Αντουάν Γκριεζμάν έδωσε τη νίκη με 2-1 στους Ισπανούς. Ο αρχηγός Κόκε συμπλήρωσε 500 ματς με τους «ροχιμπλάνκος» και υπολείπεται ακόμα τρία του ρέκορντμαν συμμετοχών, Αμπελάρδο. Θα το γιόρταζε δεόντως, όμως το γκολ που πέτυχε στο 50΄ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR.

Με εντυπωσιακό τρόπο και άκρως εμφατικές νίκες μπήκαν στους ομίλους του Champions League Άγιαξ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Ολλανδούς να συντρίβουν με 4-0 τους Ρέιντζερς και τους Πορτογάλους να κάνουν «πάρτι» επί γερμανικού εδάφους απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (3-0).

Το 5Χ5 απέναντι στη Ρέιντζερς έκανε πολύ εύκολα ο Άγιαξ, απόψε με το επιβλητικό 4-0, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 1ο όμιλο του Champions League. Οι πρωταθλητές Ολλανδίας «καθάρισαν» το ματς στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» από το πρώτο μέρος, όταν και προηγήθηκαν με 3-0 σε διάστημα 16 λεπτών, δίνοντας στο υπόλοιπο της αναμέτρησης διαδικαστικό χαρακτήρα. Η σημερινή ήταν η τρίτη νίκη του «Αίαντα» απέναντι στους Σκωτσέζους σε φάση ομίλων του CL μετά τη σεζόν 1996/1997 και η 5η συνολικά στις μεταξύ τους μάχες στην Ευρώπη, μετά από τη διπλή επικράτηση στο European Super Cup της περιόδου 1972/1973. Για τους «διαμαρτυρόμενους», που γνώρισαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στο Αμστερνταμ, ήταν η πρώτη ήττα μετά από έξι θετικά αποτελέσματα στις τελευταίες συμμετοχές τους σε πρεμιέρες των γκρουπ της διοργάνωσης (4-2-0).

Η πρώτη αναμέτρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξελίχθηκε σε θρίαμβο των Πορτογάλων. Τα «Λιοντάρια» επικράτησαν 3-0 στο «Ντόιτσε Μπανκ Παρκ», στην πρεμιέρα των ομάδων στον 4ο όμιλο του Champions League και κατέρριψαν τη δυσμενή παράδοση που είχαν απέναντι σε γερμανικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 13 ήττες σε 14 ματς, οι επτά τελευταίες, μάλιστα, συνεχόμενες! Η ομάδα του Ρουμπέν Αμορίμ «χτύπησε» μέσα σε ένα δίλεπτο στο β΄ μέρος (65΄-67΄) «παγώνοντας» τους γηπεδούχους, που μέχρι τότε είχαν καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και λίγο πριν από το φινάλε ο Νούνο Σάντος «σφράγισε» το τεράστιο «διπλό». Από τον πάγκο της Σπόρτινγκ παρακολούθησε τον αγώνα ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

1ος όμιλος

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ρέιντζερς (Σκωτία): 4-0 (17΄ Άλβαρεζ, 32΄ Μπερχούις, 33΄ Κούντους, 80΄ Μπέργκβαϊν)

Νάπολι (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία): 4-1 (5΄πεν., 48΄ Ζιελίνσκι, 31΄ Ανγκισά, 44΄ Σιμεόνε - 49΄ Λουίς Ντίας)

2ος όμιλος

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Πόρτο (Πορτογαλία): 2-1 (90+2΄ Ερμόσο, 90΄+11 Γκριεζμάν - 90+5΄ πεν. Ουρίμπε)

Μπριζ (Βέλγιο)-Λεβερκούζεν (Γερμανία): 1-0 (42΄ Σιλά)

3ος όμιλος

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Πλζεν (Τσεχία): 5-1 (13΄ Κεσί, 34΄, 45+3΄,68΄ Λεβαντόφσκι, 71΄ Φεράν Τόρες - 44΄ Σικόρα)

Ίντερ (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία): 0-2 (25΄ Σανέ, 65΄ Ντ'Αμπρόζιο)

4ος όμιλος

Άιντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία): 0-3 (65΄ Εντουαρντς, 67΄ Τρινκάο, 82΄ Νούνο Σάντος)

Τότεναμ (Αγγλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία): 2-0 (76΄, 81΄ Ριτσάρλισον)

5ος όμιλος

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Τσέλσι (Αγγλία): 1-0 (13΄ Όρσιτς)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Μίλαν (Ιταλία): 1-1 (28΄ Οκαφόρ - 40΄ Σαλεμάκερς)

6ος όμιλος

Σέλτικ (Σκωτία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 0-3 (56΄ Βινίσιους, 60΄ Μόντριτς, 77΄ Αζάρ)

Λειψία (Γερμανία)-Σαχτάρ (Ουκρανία): 1-4 (57΄ Σιμακάν - 16΄,59΄ Σβεντ, 76΄ Μούντρικ, 85΄ Τραορέ)

7ος όμιλος

Μπορούσια Ντ. (Γερμανία)-Κοπεγχάγη (Δανία): 3-0 (35΄ Ρόις, 42΄ Γκερέιρο, 83΄ Μπέλινγχαμ)

Σεβίλη (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία): 0-4 (20΄,67΄ Χάαλαντ, 58΄ Φόντεν, 90΄+2 Ρούμπεν Ντίας)

8ος όμιλος

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Γιουβέντους (Ιταλία): 2-1 (6΄,22΄ Μπαπέ - 53΄ ΜακΚένι)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ): 2-0 (50΄ Ράφα Σίλβα, 54΄ Γκριμάλντο)