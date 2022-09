Κοινωνία

Μαρούσι: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 12χρονο σε παιδική χαρά

Τρόμος για τον 12χρονο σε παιδική χαρά. Τον χτύπησαν και του έκλεψαν τα χρήματα ανήλικοι δράστες.



Επίθεση σε παιδική χαρά στο Μαρούσι δέχτηκε ένας 12χρονος από τρεις 16χρονους, οι οποίοι τον έδειραν και τον έκλεψαν.

Το περιστατικό συνέβη στις 10.00 το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις 16χρονοι εμφανίστηκαν στην παιδική χαρά νωρίς το απόγευμα και άρχισαν να προσεγγίζουν νεαρότερης ηλικίας παιδιά, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσαν άσεμνο υλικό στα κινητά τους τηλέφωνα. Τα μικρότερης ηλικίας παιδιά κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Αργότερα όμως, γύρω στις 10 το βράδυ όταν τα περισσότερα παιδιά είχαν αποχωρήσει, ο ένας εκ των τριών 16χρονων προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή ενός ενήλικα ο οποίος περνούσε εκείνη τη στιγμή από την παιδική χαρά μαζί με το κατοικίδιο του.

O νεαρός πιθανόν ήθελε να αποσπάσει την προσοχή του ενήλικα όσο θα δρούσαν οι άλλοι οι δύο, οι οποίοι είχαν ήδη πλησιάσει με απειλητικές διαθέσεις τον 12χρονο.

Οι ανήλικοι χτύπησαν τον 12χρονο, του άρπαξαν τα χρήματα και στην συνέχεια εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

