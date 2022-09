Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Φυσικό αέριο: Το πλαφόν, ο διχασμός στην ΕΕ και οι απειλές Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση. Πλαφόν στο ρωσικό αέριο προτείνει η Κομισιόν.



Στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. την Παρασκευή, θα βρεθεί η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί την Δύση, για πάγωμα όλων των ενεργειακών πόρων της Ρωσίας.

Η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες από τις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου.

«Ο στόχος είναι πολύ σαφής. Πρέπει να περικόψουμε τα έσοδα της Ρωσίας που χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να χρηματοδοτήσει αυτόν τον φρικτό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία εξήγησε ότι η επιβολή πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί πολύ γρήγορα. «Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά τον τελευταίο μήνα για να διασφαλίσουμε ένα δίχτυ αλληλεγγύης - σημαντικό για τα κράτη-μέλη - που διασφαλίζει ότι το φυσικό αέριο θα ρέει εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Παράλληλα, «η ΕΕ έχει εξασφαλίσει άλλους προμηθευτές για την προμήθεια του φυσικού αερίου, έτσι ώστε να μην μπορεί πια να εκβιάζεται από τον Πούτιν», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι ήδη η Μόσχα έχει κόψει ολικώς ή μερικώς το φυσικό αέριο σε 13 κράτη-μέλη. «Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ενισχυθούμε, να πάμε σε άλλους προμηθευτές και να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν η Επιτροπή εξετάζει την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή άλλων προμηθευτών ενέργειας, π.χ. LNG που επίσης η τιμή του είναι ακριβή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι είναι μια επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι και η Επιτροπή την εξετάζει. Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε η ΕΕ να μην πληρώνει εξαιρετικά υψηλές τιμές, αλλά παράλληλα να παραμείνει ανταγωνιστική για τους προμηθευτές LNG για να μη στραφούν σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Πάντως, σύμφωνα με το Politico, πολλά κράτη της ΕΕ είναι υπέρ της παρέμβασης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου κάποιου είδους πλαφόν στην τιμή της ενέργειας. Ωστόσο, οι απόψεις παραμένουν διχασμένες σε άλλες προτάσεις, όπως ο καθορισμός πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου.

Τηλεφωνική επικοινωνία Σολτς - Τρας



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς πραγματοποίησε χθες η νέα Βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας, κατά την οποία συζήτησαν για την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.

Οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν στη σπουδαιότητα της ενεργειακής ανθεκτικότητας και ανεξαρτησίας. Η πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία που έχει η διασφάλιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας στην Ευρώπη, καθώς και η προστασία των χωρών που κατέστησαν ευάλωτες από τον οικονομικό εκβιασμό της Ρωσίας», ανέφερε εκπρόσωπος της πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καναδάς: Αυτοκτόνησε μετά την σύλληψή του ο δεύτερος ύποπτος για τις επιθέσεις με μαχαίρι

Μαρούσι: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 12χρονο σε παιδική χαρά

Πόλο γυναικών: Η εθνική φουλ για το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα