Ατύχημα σε λούνα παρκ - Καπερνάρος: Θα διερευνηθεί κατά πόσο υπήρχε και ενδεχόμενος δόλος (βίντεο)

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας, προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σε λούνα παρκ, στην Αθήνα, καθώς τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε βαγόνι τρένου που κινείται σε ράγες πίστας με νερό, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με μία κοπέλα έχει διασωληνωθεί.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος των τραυματιών Βασίλης Καπερνάρος. Όπως είπε έχει μιλήσει με τους γονείς των νεαρών που τραυματίστηκαν, καθώς οι ίδιοι βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον κ. Καπερνάρο το ΑΤ Ρέντη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες. Σήμερα θα ξεκινήσουν οι έρευνες γι΄ αυτό το παρ΄ ολίγον δυστύχημα, όπως είπε καταλογίζοντας ευθύνες στο λούνα παρκ για το ατύχημα. Ο κ. Καπερνάρος χαρακτήρισε «πάγια» την δικαιολογία των υπευθύνων του λούνα παρκ.

Τόνισε ακόμα ότι θα διοριστούν πραγματογνώμονες, ενώ όπως ανέφερε από την πλευρά τους έχουν έτοιμο τεχνικό σύμβουλο ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Ο κ. Καπερνάρος θεωρεί πως «οπωσδήποτε υπήρχε βλάβη, θα δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε», ενώ τόνισε ότι μιλάμε για «βαριές σωματικές βλάβες» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο υπήρχε και ενδεχόμενος δόλος».

Στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα μίλησε και ο Μηχανολόγος – Μηχανικός, Γιώργος Καραμέρης, σχετικά με τα πιθανά αίτια του ατυχήματος. Όπως είπε η έρευνα γίνεται σε δυο σκέλη, το ένα σκέλος είναι η μηχανική και το άλλο ο άνθρωπος.

Ο κ. Καραμέρης επισήμανε ότι το θέμα εδώ είναι αν δούλεψε το σύστημα επιβράδυνσης, σημειώνοντας ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο μηχανισμός επιβράδυνσης μπορεί να είναι κάποιος άλλος και όχι το νερό.

«Αν ισχύει αυτό που λένε τα παιδιά ότι πήγαιναν με μεγάλη ταχύτητα, τότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν λειτούργησε σωστά στο σύστημα», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Καραμέρης.

