Πολιτική

Κεραμέως για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: θορυβώδεις μειοψηφίες όσοι αντιδρούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι καθηγητές πρέπει να κάνουν rapid test πριν μπουν στις τάξεις. Ο κορονοϊός και οι συστάσεις, οι αλλαγές στα σχολεία και οι διορισμοί. Τι θα γίνει με την θέρμανση στα σχολεία.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Πέμπτη η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η οποία μίλησε για την έναρξη του σχολικού έτους, τον κορονοϊό και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.

«Τα σχολεία ανοίγουν την Δευτέρα με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς των τελευταίων χρόνων. Από το 2008 έως το 2020 δεν είχε διοριστεί κανένας εκπαιδευτικός, ενώ έφευγαν σε σύνταξη 4000-5000 τον χρόνο. Η Κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει 25.000 διορισμούς εκπαιδευτικών», σημείωσε η κ. Κεραμέως.

Όπως είπε, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται με καινοτομίες, όπως η επέκταση ωραρίου στο ολοήμερο σχολείο «όπου αφενός αναβαθμίζεται το εκπαιδευτικό έργο, αφετέρου έχουμε στήριξη της οικογένειας αφού είναι άλλο να πρέπει να φύγεις στις 15:00 από την δουλειά σου και άλλο στις 17:00».

Σχετικά με το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό, αφού είπε πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με την περασμένη σχολική χρονιά, καθώς «έχουν νοσήσει πολλοί, έχουν εμβολιαστεί πολλοί, οι μεταλλάξεις είναι διαφορετικές», ανέφερε ότι «σχεδόν πουθενά στον κόσμο, όπου έχουν ανοίξει τα σχολεία, δεν υπάρχουν μέτρα, αλλά συστάσεις, όπως ομόφωνα αποφάσισε και στην Ελλάδα η Επιτροπή των ειδικών την περασμένη εβδομάδα».

Επεσήμανε πως «για τους καθηγητές, ισχύει πως όσοι είναι ανεμβολίαστοι, θα πρέπει να κάνουν rapid test. Τα παιδιά, εμβολιασμένα ή ανεμβολίαστα, δεν υποχρεούνται να κάνουν τεστ» και υπενθύμισε πως υπάρχει το πρωτόκολλο για απομόνωση πέντε ημερών για όποιον νοσήσει.

Για την θέρμανση στα σχολεία

«Η θέρμανση πληρώνεται από τους Δήμους. Το ΥΠΕΣ έχει λάβει ειδική μέριμνα για χρηματοδότηση των Δήμων, λόγω της αύξησης των τιμών στην Ενέργεια, για να θερμαίνονται οι σχολικές αίθουσες», είπε η κ. Κεραμέως σχετικά με τον χειμώνα που έρχεται.

Σχετικά με τις χθεσινές ανακοινώσεις, η Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το πρόγραμμα όλης της χρονιάς. Τα τρίμηνα, τα τετράμηνα, πότε θα γίνουν οι κληρώσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία, πότε θα γίνουν οι Πανελλαδικές. Δεν μας πίστευαν οι συντάκτες ότι ανακοινώσαμε από τώρα τις ημερομηνίες για τις πανελλήνιες».

Για την πανεπιστημιακή Αστυνομία

Για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και τις αντιδράσεις που υπάρχουν ακόμη και από πρυτάνεις, η κ. Κεραμέως είπε πως «το θέμα έχει πολύ μικρότερες διαστάσεις από όσο παλαιότερα, μετά την αλλαγή στο πλαίσιο για το άσυλο, που ψήφισε το 2019 η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χάρη σε αυτόν, η Αστυνομία έσπασε πολλές καταλήψεις, ορισμένες εκ των οποίων ήταν πάνω από 30 χρόνια, όπως ήταν η κατάληψη για 34 χρόνια στην Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. Η πρώτη πρωτοβουλία και βασικότερη ήταν αυτή, να μπορεί να παρεμβαίνει η Αστυνομία στο Πανεπιστήμιο, όπου τίθεται θέμα ασφάλειας. Έχουμε πλέον σποραδικά και κατ΄ εξαίρεση μεμονωμένες περιπτώσεις».

«Ότι υπάρχουν κάποιες ισχνές μειοψηφίες, θορυβώδεις, που αντιδρούν, θα υπάρχουν, διότι εδώ προσπαθούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες δεκαετιών. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, που συνεπάγεται αλλαγή νοοτροπίας για τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Παλιότερα οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολλές, αυτό έχει αλλάξει. Μην παίρνουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό και να το παρουσιάζουμε σαν να είναι ο κανόνας. Η Αστυνομία έχει σπάσει δεκάδες καταλήψεις το τελευταίο διάστημα», υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Διέπραξαν το έγκλημα “με κοινό δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση”

Μαρούσι: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 12χρονο σε παιδική χαρά

Ενεργειακή κρίση - Φυσικό αέριο: Το πλαφόν, ο διχασμός στην ΕΕ και οι απειλές Πούτιν