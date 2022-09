Πολιτική

Βελοπουλος: Έρχεται πείνα και lockdown - Η ΝΔ θα συγκυβερνήσει με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον ΑΝΤ1 για τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο, τις μετεκλογικές συνεργασίας, τις παρακολουθήσεις και την ενεργειακή κρίση.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με την ΝΔ, τον εκλογικό νόμο και την ενεργειακή κρίση.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, «Έρχεται πείνα λόγω της ενεργειακής κρίσης, εμείς το λέγαμε εδώ και ενάμιση χρόνο, καλούσαμε την Κυβέρνηση να προαγοράσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όταν οι τιμές ήταν πολύ χαμηλές, αλλά δεν εισακουστήκαμε».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος προέβλεψε πως «θα πάμε σε νέο lockdown, λόγω της ενεργειακής κρίσης», λέγοντας πως τόσο οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όσο και οι αρμόδιοι στην Ελλάδα για την λήψη αποφάσεων και μέτρων «είναι πελαγωμένοι».

Θα συγκυβερνήσουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς για την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απάντησε «για μας δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΝΔ ούτε μια στο εκατομμύριο. Γιατί χρειάζεται συνεργασία της Ελληνικής Λύσης; Ο κ. Ανδρουλάκης που κάνει δήθεν αντιπολίτευση έχει ψηφίσει το 71% των νομοσχεδίων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50%, εμείς το 20% των νομοσχεδίων. Τι χρειάζονται οι συνεργασίες; Θα συγκυβερνήσουν αυτοί οι τρεις μετά τις εκλογές».

«Είμαι αισιόδοξος και το πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί γιατί βλέπουν πως ότι λέμε το πιστεύουμε, Καλώ τους πολίτες να ψηφίσουν την Ελληνική Λύση για να κυβερνήσει», είπε ο κ. Βελόπουλος, συμπληρώνοντας πως «η Ελληνική Λύση είναι λύση για την Ελλάδα. Επί 3 χρόνια είμασταν ανύπαρκτοι για όλα τα μέσα, εκτός από τον ΑΝΤ1, που είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα».

«Δεν θα γίνουμε δεκανίκι κανενός. Εμείς είμαστε δεκανίκι για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Δεν τους εμπιστεύομαι, δεν εμπιστεύομαι την Νέα Δημοκρατία και τους υπουργούς της, είναι ανίκανοι, αν τους εμπιστευτώ, το μηδέν θα γίνει τίποτα», είπε ο κ. Βελόπουλος, προσθέτοντας πως «δεν έχει ποιότητα το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Θέλω να το αλλάξω για να αλλάξει η Ελλάδα. Η ΔΕΘ είναι επιχειρηματικό και οικονομικό φόρουμ. Τι δουλειά έχουν οι πολιτικοί να μιλάνε και να γίνονται επεισόδια;».

Για τον εκλογικό νόμο ο κ. Βελόπουλος είπε ότι «είναι αναίσχυντο, προκλητικό και ανήθικο κάθε 7 μήνες, ανάλογα με το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, να αλλάζουμε τον εκλογικό νόμο».

« Παρακολουθούν κι εμένα, αλλά όχι για "οικογενειακές στιγμές"»

Αναφερόμενος στο θέμα των παρακολουθήσεων, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε πως «Ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης το είπε ότι παρακολουθούσαν τις οικογενειακές τους στιγμές για να τον εκβιάσουν. Εγώ είπα ότι με παρακολουθούσαν και απέδειξα πως. Έγινε επιχείρηση και διείσδυσαν στο κινητό μου τηλέφωνο. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι είτε η ΕΥΠ είτε ιδιωτικές εταιρείες που διαθέτουν μηχανήματα, θέλουν να παρακολουθούν πολιτικούς αρχηγούς που έχουν συγκεκριμένο λόγο και θέσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Ομαδικός βιασμός: Σοκάρει η περιγραφή της 31χρονης

Κεραμέως για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: θορυβώδεις μειοψηφίες όσοι αντιδρούν

Ρόδος: Διέπραξαν το έγκλημα “με κοινό δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση”