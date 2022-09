Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το... δεξί στην Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει αποτέλεσμα που θα του δώσει ψυχολογικό και βαθμολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια. Η αποστολή για τον αγώνα με την Ναντ.



Ο Γαλλία και το «Μπουζουάρ» το ταξίδι του στους ομίλους του εφετινού Europa League απέναντι στη Ναντ, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ψυχολογικό και βαθμολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια του γκρουπ. Ολυμπιακός κάνει ένα μικρό «διάλειμμα» από τις εγχώριες υποχρεώσεις του, ξεκινώντας το βράδυ της Πέμπτης (8/9, 22:00) απ’ τηκαι το «Μπουζουάρ» το ταξίδι του στους ομίλους του εφετινού απέναντι στη Ναντ, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ψυχολογικό και βαθμολογικό αβαντάζ για τη συνέχεια του γκρουπ.

Κάρλος Κορμπεράν έκανε πολλές δοκιμές το τελευταίο 48ωρο, «πατώντας» κυρίως πάνω στο 4-3-3 και στο 4-2-3-1 και χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα τον Παναγιώτη Ρέτσο τόσο ως δεξιό μπακ, όσο και ως στόπερ, αλλά κι αμυντικό μέσο. έκανε πολλές δοκιμές το τελευταίο 48ωρο, «πατώντας» κυρίως πάνω στο 4-3-3 και στο 4-2-3-1 και χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα τοντόσο ως δεξιό μπακ, όσο και ως στόπερ, αλλά κι αμυντικό μέσο.

Στο 4-2-3-1 (που δείχνει να έχει ένα σχετικό προβάδισμα ως διάταξη) ο Ισπανός τεχνικός χρησιμοποίησε τον Βατσλίκ στο τέρμα, τους Άβιλα, Μανωλά, Παπέ Σισέ και Ρέαμπτσιουκ στην αμυντική τετράδα, με τους Κούντε και Ίνμπομ Χουάνγκ στο δίδυμο του άξονα, τον Μπιέλ ως «δεκάρι», τους Μασούρα - Μπόουλερ στα άκρα της επίθεσης και στην κορυφή τον Ελ Αραμπί.

Στο 4-3-3 δοκίμασε στο κέντρο τους Μπουχαλάκη, Κούντε και Ίνμπομ Χουάνγκ, ενώ την επιθετική τριάδα αποτελούσαν οι Μασούρας, Μπιέλ και Ελ Αραμπί.

Εκτός πλάνων είναι ο Εμβιλά ο οποίος έχει ίωση και φαρυγγίτιδα, αλλά κι ο τιμωρημένος Μπα (αποβλήθηκε στη ρεβάνς με τον Απόλλωνα Λεμεσού), ο οποίος ωστόσο, ζήτησε κι ακολούθησε την ομάδα στη Γαλλία.

Την αποστολή του Ολυμπιακού για τον πρώτο αγώνα των ομίλων του Europa League με τη Ναντ, συγκροτούν οι Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ίνμπομ Χουάνγκ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κούντε, Μανωλάς, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Μπιέλ, Ρέτσος, Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά και Βρουσάι.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Αυστριακός Χάραλντ Λέχνερ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Αντρέας Χέντενραϊχ, Μαξιμίλιαν Κόλμπιτς και 4ο τον Μάρκους Χάμετερ. Στο VAR θα είναι ο Αυστριακός Κρίστιαν Πέτρου Τσιόρτσιτσα και AVAR ο Άλαν Κίγιας.