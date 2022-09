Κοινωνία

Μενίδι: Αστυνομικός πυροβολούσε στον αέρα έξω από καφετέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός στο Μενίδι έξω από καφετέρια. Τουλάχιστον 12 φορές πυροβόλησε στον αέρα ο αστυνομικός.



Πανικός προκλήθηκε έξω από καφετέρια στην κεντρική πλατεία στο Μενίδι όταν έκπληκτοι οι θαμώνες καφετέριας είδαν ένα άτομο να βγάζει πιστόλι και να πυροβολεί στον αέρα!

Άμεσα ενημέρωσαν την αστυνομία για το συμβάν με άνδρες της ομάδας ΔΙ. ΑΣ να φτάνουν στο σημείο και να διαπιστώνουν με έκπληξη πως ο… πιστολέρο, ήταν συνάδελφος τους με τον βαθμό του ανθυπαστυνόμου.

Μάλιστα, ο ανθυπαστυνόμος παραδέχτηκε την ενέργεια του όταν οι άνδρες της ΔΙ. ΑΣ ξεκίνησαν ερωτήσεις προς τους υπόλοιπους θαμώνες σχετικά με τον δράστη των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος ανθυπαστυνόμος του προσέγγισε και τους παρέδωσε ένα τσαντάκι μέσα στο οποίο είχε το πιστόλι HS των 9mm με έναν γεμιστήρα με 4 φυσίγγια και ακόμη μια γεμιστήρα με 16 φυσίγγια.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο τμήμα ασφάλειας της περιοχής όπου και συνελήφθη. Όπως προέκυψε ο 53χρονος είχε αποστρατευτεί πριν από πέντε μόλις ημέρες, αν και όπως τονίζουν αστυνομικές πηγές, ήταν ανενεργός το τελευταίο διάστημα.

Βρέθηκαν 12 κάλυκες στο σημείο



Οι αστυνομικοί συνέλεξαν από το σημείο 12 κάλυκες, ενώ παραμένει άγνωστο που κατέληξαν οι βολίδες! Το ακόμη πιο επιβαρυντικό ως προς την ενέργεια του ανθυπαστυνόμου αποτελεί το γεγονός πως έριξε άσκοπα πυρά, αδιαφορώντας για την θέση του, σε μια περιοχή που έχει θρηνήσει νεκρούς από άσκοπα πυρά, όπως ο 11χρονος Μάριος κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής το 2017.

Πηγές από την Κατεχάκη αναφέρουν μάλιστα πως οι πυροβολισμοί του απόστρατου αστυνομικού κινητοποίησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις λόγω της περιοχής του συμβάντος και καθώς θεωρήθηκε ότι πρόκειται για συμπλοκή μεταξύ κακοποιών.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν στελέχη του δήμου καθώς προκλήθηκε πανικός λόγω των συνεχόμενων περιστατικών άσκοπων πυροβολισμών.

Τέλος, για το συμβάν ενημερώθηκαν ο αρχηγός της ΓΑΔΑ αλλά και ο προϊστάμενος του εσωτερικών υποθέσεων. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα ασφάλειας Μενιδίου.

Τέσσερα περιστατικά σε 48 ώρες

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα 48ωρο, δηλαδή από το μεσημέρι της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τετάρτης, σημειώθηκαν τέσσερα τέτοια περιστατικά.

Συγκεκριμένα, ένας 31χρονος μετέβη στο Θριάσιο έχοντας δεχθεί πυρά στα πόδια από κυνηγετικό όπλο. Ανέφερε ότι περπατούσε στα Άνω Λιόσια και δεν κατάλαβε τι συνέβη. Στην δεύτερη περίπτωση, όπως ανέφερε η ΕΡΤ, στον Ασπρόπυργο, ένας 34χρονος είχε διαπληκτισμό με αγνώστους οι οποίοι έβγαλαν όπλα και άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Αστυνομικοί πήγαν στο σημείο και περισυνέλλεξαν 30 κάλυκες από πιστόλι των 9 χιλιοστών.

Στην ίδια περιοχή έγινε και το τρίτο περιστατικό. Ένας 39χρονος ανέφερε ότι την ώρα που οδηγούσε, ένιωσε ότι πέρασαν σκάγια από το αυτοκίνητό του. Τραυματίστηκε στα χέρια, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του και άλλα τέσσερα ΙΧ.

Τέταρτο επεισόδιο ειναι αυτό με τον αστυνομικό στο Μενίδι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισιά: Απείλησαν με μαχαίρι ανήλικους και τους έκλεψαν

Τροχαίο: Νεκρός 43χρονος - Το αμάξι του “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)

Ρόδος - Ομαδικός βιασμός: Σοκάρει η περιγραφή της 31χρονης