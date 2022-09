Πολιτισμός

Σακελλαροπούλου: Η Αρβελέρ σφράγισε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και τον δημόσιο βίο

Στο σπουδαία έργο και την προσωπικότητα της Ελένης Αρβελέρ, αναφέρθηκε η ΠτΔ κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.



Στην ανεκτίμητη προσφορά, στο σπουδαία έργο και την προσωπικότητα της Ελένης Αρβελέρ, που σφράγισε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών προς τιμήν της κορυφαίας Ελληνίδας Βυζαντινολόγου.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας «Η κυρία Ελένη Αρβελέρ, η οποία αποχωρεί από την θέση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μετά από 29 χρόνια γόνιμης προσφοράς, είναι μια προσωπικότητα που σφράγισε με το έργο της τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, και με το αξιακό της παράδειγμα τον δημόσιο βίο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «στις τρεις σχεδόν δεκαετίες της προεδρικής θητείας της στο Κέντρο υλοποιήθηκαν πολύ σημαντικά διεθνή συμπόσια, συναντήσεις αρχαίου δράματος, μουσικής και μουσικολογίας, εικαστικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως τα Σεμινάρια αρχαίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού ή οι Πανελλήνιοι μαθητικοί αγώνες επιχειρηματολογίας. Χαλκέντερη και εμπνευσμένη, επίμονη και ακατάβλητη, προσέλκυσε στους Δελφούς κορυφαίους εκπροσώπους των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής και συνέβαλε τα μέγιστα στην καθιέρωση του Κέντρου ως πνευματικού πυρήνα με διεθνή ακτινοβολία».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η Ελένη Αρβελέρ, επιφανής βυζαντινολόγος με έργο μεγάλης εμβέλειας, επιβλήθηκε με τη λάμψη της στην ανδροκρατούμενη γαλλική ακαδημαϊκή κοινότητα και έγινε πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης» και πρόσθεσε «Μια Ελληνίδα παγκόσμια όχι μόνο για τη διδασκαλία της, όχι μόνο για τα γραπτά της, αλλά και για τη στάση της απέναντι στα φλέγοντα ζητήματα του καιρού μας. Πάντοτε ανεξάρτητη, ακατάβλητα δημιουργική, πορευόμενη σε όλη τη ζωή της με οδηγό έναν απαρέγκλιτα ανθρωπιστικό ηθικό κώδικα, βαθιά πολιτική υπό την ευρύτερη έννοια, ενσαρκώνει με τον πληρέστερο τρόπο την έννοια του ενεργού πολίτη».

Καταλήγοντας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε: «Τιμώ την ανεκτίμητη προσφορά της στην επιστήμη και τον πολιτισμό, το καταστάλαγμα σοφίας που μοιράζεται αφειδώλευτα με όλους μας, τον έξοχο τρόπο με τον οποίο γονιμοποιεί τον δημόσιο διάλογο, παραδίδοντας μαθήματα ευρωπαϊκής και εθνικής αυτογνωσίας».

