Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης και ο απατηλός Ποσειδώνας

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Με ειδική αναφορά στην επικείμενη πανσέληνο και τον ρόλο του Ποσειδώνα ξεκίνησε η Λίτσα Πατέρα, την σημερινή της ενότητα, με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «ο Ποσειδώνας είναι ένας πλανήτης φανταστικός που οδηγεί στην Τέχνη, οδηγεί στον ρομαντικό έρωτα, οδηγεί στην φιλανθρωπία, αλλά είναι και απατηλός και μπορεί όλα αυτά να αποδειχθούν αργότερα ένα ψέμα».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε πως «επειδή γίνεται πανσέληνος μεθαύριο, χρειάζεται προσοχή» και συμπλήρωσε πως «επειδή κάνουμε κάποια όνειρα, πρέπει να γίνει και πολλή δουλειά, για να τα καταφέρουμε, για να μην βγουν απατηλά».

Σημείωσε ακόμη πως «τον Οκτώβριο ο Άρης “αγγίζει” τον Ποσειδώνα, τον “πειράζει” και αυτό σημαίνει πως πρέπει να προσέξουμε ορισμένες ημέρες για να μην πέσουμε θύματα εξαπάτησης».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

