Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Εξεταστική Επιτροπή: “θύελλα” για τους μάρτυρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτα τα μέλη των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας

Αποχώρησαν από τη συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση των παρακολουθήσεων ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, καταγγέλλοντας την πλειοψηφία για μεθοδεύσεις.

Εν μέσω διαρκών εντάσεων και αντεγκλήσεων συνεχίζεται η συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις παρακολουθήσεις.

Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υποστηρίζει πως «Ο κ. Μητσοτάκης μεθοδεύει την «ομερτά» για να μείνει το παρακράτος στο σκοτάδι», αναφέροντας τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης, που στο διάγγελμά του στις 8 Αυγούστου, μετά τις παραιτήσεις Δημητριάδη – Κοντολέοντα, έλεγε «στη Δημοκρατία μας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιές», συνεχίζει να κρύβει τα πάντα στο σκοτάδι, μήπως και διασωθεί.

Αρνείται να καταργήσει την τροπολογία για την ΑΔΑΕ που δεν επιτρέπει την ενημέρωση των πολιτών εφόσον έχει υπάρξει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών τους για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Αρνείται το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο φάκελος της παρακολούθησης του.

Οι πρώην εκλεκτοί του επικαλούνται αντισυνταγματικά το απόρρητο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι αρμόδια να ελέγχει την ΕΥΠ.

Η κα Μπακογιάννη απειλεί δημοσίως με δέκα χρόνια φυλακή όποιον τολμήσει να μιλήσει και σπάσει την ομερτά.

Στην εξεταστική επικαλούνται ξανά το απόρρητο και η πλειοψηφία της ΝΔ παίρνει την πρωτοφανή απόφαση να μην διανέμονται καν τα πρακτικά των συνεδριάσεων στα μέλη της.

Και σήμερα αποκαλύπτεται ότι η ΕΥΠ έχει καταστρέψει τους φακέλους Ανδρουλάκη – Κουκάκη, κάτι που συνιστά εγκληματική πράξη συγκάλυψης πολιτικών αλλά και ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων.

Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να επιβάλλει ομερτά για να μην αποκαλυφθούν και άλλες πτυχές της παρακρατικής του σπείρας. Η ενοχή του είναι δεδομένη, αυτό που μένει είναι να απαλλαγεί η χώρα από το πιο βρώμικο σύστημα εξουσίας που γνώρισε από την μεταπολίτευση και μετά».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε γραπτή τπυ δήλωση αναφέρει ότι "σήμερα, η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης λογισμικών παρακολούθησης, πραγματοποιεί δημόσια ακρόαση για τις παράνομες παρακολουθήσεις στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε συνεργασία με τους Πράσινους αποφάσισαν να μην με καλέσουν, παρά το γεγονός ότι είμαι ο μοναδικός Ευρωβουλευτής μέχρι τώρα στον οποίο βρέθηκε να έχει γίνει απόπειρα παγίδευσης στο κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, ενώ όπως αποκαλύφθηκε συγχρόνως με παρακολουθούσε και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας μου. Δεν θέλουν να ακουστεί η αλήθεια.

Αυτό άλλωστε προσπαθούν από την πρώτη στιγμή. Αμέσως μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με την απόπειρα παγίδευσής του κινητού μου με το Predator, η κυβέρνηση και τα φιλικά προς αυτή μέσα προσπάθησαν να υποβαθμίσουν και να γελοιοποιήσουν την καταγγελία μου. Λίγες ημέρες μετά οι Υπουργοί Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Κ.Πιερρακάκης, μαζί με τον τότε Διοικητή της ΕΥΠ κ. Π. Κοντολέοντα βρέθηκαν να προσπαθούν να παραπλανήσουν την Ελληνική Βουλή. Όμως χάρη στην έρευνα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), στις 5 Αυγούστου αποκαλύφθηκε πως οι μυστικές υπηρεσίες της ίδιας μου της χώρας με παρακολουθούσαν για «λόγους εθνικής ασφάλειας», από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2021. Η περίοδος συμπίπτει απόλυτα με την απόπειρα παγίδευσης του κινητού μου (21 Σεπτεμβρίου) αλλά και την προεκλογική περίοδο για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στο οποίο εκλέχτηκα Πρόεδρος στις 12 Δεκεμβρίου 2021. Η παρακολούθησή μου τερματίστηκε λίγες ημέρες μόνο μετά.

Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε στην παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι και ανιψιός του, και του Διοικητή της ΕΥΠ. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μία από τις πρώτες του κινήσεις μετά τις εκλογές ήταν να μεταφέρει την αρμοδιότητα για τις μυστικές υπηρεσίες στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και να αλλάξει τα τυπικά προσόντα ώστε να διορίσει τον εκλεκτό του στη θέση του Διοικητή, υποστήριξε ότι δεν το γνώριζε. Χαρακτήρισε μάλιστα την παρακολούθησή μου «νόμιμη μα πολιτικά λανθασμένη», που δεν θα την επέτρεπε αν είχε ερωτηθεί. Όσον αφορά τη νομιμότητα της παρακολούθησης, το σύνολο των Συνταγματολόγων, με δημόσια αρθρογραφία έχει υποστηρίξει ότι η παρακολούθηση ενός Ευρωβουλευτή είναι παράνομη και αντισυνταγματική, υπογραμμίζοντας την ουσιαστική διαφορά μεταξύ του νομότυπου και του νόμιμου.

Η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα προέβη σε απαράδεκτες διαρροές που ενέπλεκαν και τρίτες χώρες. Διαψεύστηκαν όμως με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από τις διπλωματικές αρχές τους, διασύροντας τη χώρα διεθνώς. Ακόμα και σήμερα ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αρνούνται να πουν δημόσια το λόγο της παρακολούθησής μου, προτάσσοντας λόγους εθνικής ασφαλείας. Το ίδιο έκαναν και ενώπιον της Βουλής όπου οι υπαίτιοι προέβαλαν λόγους απορρήτου, θέτοντας εαυτούς και τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας υπεράνω του κοινοβουλευτικού και δημοκρατικού ελέγχου. Θα επιμείνω μέχρι τέλους στην αποκάλυψη της αλήθειας και δεν θα επιτρέψω σκιές σε μια πορεία αξιοπρέπειας. Από την πρώτη στιγμή έχω ξεκαθαρίσει ότι η υπόθεση παρακολούθησής μου δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και προστασίας των θεσμών. Για αυτό πρέπει να πέσει άπλετο φως.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει δημόσια στα εξής ερωτήματα:

Γιατί ενώ επί 8 χρόνια ως ευρωβουλευτής δεν ήμουν εθνικός κίνδυνος, έγινα ξαφνικά μόλις έθεσα υποψηφιότητα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και σταμάτησα να είμαι με την εκλογή μου;

Ποιος είναι ο λόγος της παρακολούθησής μου;

Παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι;

Ποιος έχει και για λογαριασμό ποιου χρησιμοποιεί το κατασκοπευτικό «υπερόπλο» κόστους εκατομμυρίων ευρώ Predator, το οποίο μπορεί να βιντεοσκοπεί τη ζωή ενός ανθρώπου μέσω του κινητού του 24 ώρες το 24ωρο;"



Νωρίτερα, η γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και μέλος της επιτροπής Ευαγγελία Λιακούλη, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, κατηγόρησε τη ΝΔ για μεθοδεύσεις, κουρέλιασμα της δημοκρατίας και ευτελισμό των θεσμών. Όπως ανέφερε, δεν έγινε κανένας διάλογος για τον κατάλογο των μαρτύρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ούτε καν ψηφοφορία, κάτι «πρωτοφανές», όπως είπε, στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Η κ. Λιακούλη κατήγγειλε θεσμική εκτροπή.

Για εργαλειοποίηση του θέματος των υποκλοπών και για δημιουργία εντυπώσεων προκειμένου "να στήσουν ένα φτηνό επικοινωνιακό show σε βάρος της έρευνας" κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία τον ΣΥΡΙΖΑ και ΤΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. "ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι μοναδική τους επιδίωξη ήταν να εργαλειοποιήσουν ένα σοβαρό ζήτημα που έχει σχέση με τη λειτουργία των θεσμών προκειμένου να στήσουν ένα φτηνό επικοινωνιακό show σε βάρος της έρευνας" αναφέρει συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία, η οποία ξεκαθαρίζει ότι "δεν θα τους ακολουθήσει".Προσθέτει ότι "είναι λυπηρό, που κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα επιλέγουν τη δημιουργία εντυπώσεων, επιμένοντας σε κραυγές αντί για επιχειρήματα" και καταλήγει: "Η Νέα Δημοκρατία δεν θα τους ακολουθήσει. Ας μείνουν «αγκαλιά» ο ένας με τον άλλο ακολουθώντας αντιθεσμικές συμπεριφορές αποχώρησης αντί για επί της ουσίας συζήτηση μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών".

Ο βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση της παρακολούθησης του τηλεφώνου του Ν. Ανρδουλάκη, Νίκος Καραθανασόπουλος, μετά το τέλος της συνεδρίασής της, δήλωσε: «Το ΚΚΕ καταγγέλλει τις απαράδεκτες πρακτικές της ελεγχόμενης από τη ΝΔ πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι αυτές οι πρακτικές διαμορφώνουν το έδαφος για συγκάλυψη των υποθέσεων των παρακολουθήσεων. Θεωρούμε απαράδεκτες τις απειλές της κ. Μπακογιάννη [...] Αυτό το κλίμα εκφοβισμού και απειλών δεν θα επιτρέψουμε να περάσει. Από αυτή την άποψη το ΚΚΕ κάνει κάθε προσπάθεια, και θα συνεχίσει να κάνει, στο να μη συμβιβάζεται με τέτοιες καταστάσεις και να αποκαλύπτει την ουσία των ζητημάτων με ουσιαστική εξέταση στις Επιτροπής. Και από αυτή την άποψη, θα επιμείνουμε να συζητηθούν τα ουσιαστικά ζητήματα. Καταψηφίσαμε την πρόταση της ΝΔ για τον κατάλογο των μαρτύρων που πρότεινε γιατί πρόκειται για προσπάθεια συγκάλυψης. Ως ΚΚΕ θα επιμείνουμε και θα επαναφέρουμε κάθε φορά [την άποψη] ότι θα πρέπει να εξεταστούν και άλλοι μάρτυρες. Να γίνει ουσιαστική, διερεύνηση των παρακολουθήσεων και να αποκαλυφθεί το σκοτεινό πλαίσιο που επιτρέπει τις παρακολουθήσεις, και οι πολυπλόκαμοι μηχανισμοοί που κάνουν τις παρακολουθήσεις».

Ωστόσο, από την διαδικασία αποχώρησε και το ΜέΡΑ25 και σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι "με τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ΕΥΠ ένα ακόμα βαρύ καρφί έκλεισε ερμητικά το πρωθυπουργικά διαφημισμένο «άπλετο φως» μέσα στο φέρετρο της διαφάνειας. Το ΜέΡΑ25 αποχώρησε, αρνούμενο να συμμετάσχει στη φαρσοκωμωδία της Ομερταπολίτευσης."





Οι προτάσεις για τις λήστες των μαρτύρων

Νωρίτερα, τα κόμματα έδωσαν τις προτάσεις τους για τη λίστα των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις παρακολουθήσεις κατέθεσαν τα κόμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΔ έχει προτείνει να κληθούν ως μάρτυρες:

τους διοικητές της ΕΥΠ από το 2012 μέχρι και σήμερα, δηλαδή τους κ. Δραβίλλα, Ρουμπάτη, Κοντολέων και Δεμίρη,

τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρ. Ράμο,

τον επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αγγ. Μπίνη,

τους νόμιμους εκπρόσωπους των εταιριών intelexa και Krikel,

και τον επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν προτάσεις για κλήση περισσότερων προσώπων με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει 16 και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ συνολικά 59 πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε τους:

Δημητριάδης Γρηγόρης Κοντολέων Παναγιώτης Δεμίρης Θεμιστοκλής Βλάχου Βασιλική Ράμμος Χρήστος Κουκάκης Θανάσης Τέλλογλου Αναστάσιος Τριανταφύλλου Ελίζα Τερζής Δημήτρης Μπίνης Άγγελος Μπίτζιος Φέλιξ Μελιτσιώτης Διονύσης Ταλ Ντίλιαν Μπιλ Μπάρζακ – Πανεπιστήμιο Τορόντο Λαβράνος Γιάννης Μαλιχούδης Σταύρος

Ο κατάλογος μαρτύρων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Κυριακος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός, στον οποίο υπάγεται η ΕΥΠ, Παναγιώτης Πικραμμένος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αναπληρών τον Πρωθυπουργό απόντα ή κωλυόμενο και αρμόδιος για τις Ανεξάρτητες Αρχές, Γεώργιος Γεραπετρίτης, υπουργός Επικρατείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, υπουργός Δικαιοσύνης, Γρηγόριος Δημητριάδης, Δικηγόρος Αθηνών και πρώην Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, Παναγιώτης Κοντολέων, πρώην Διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, Διοικητής της ΕΥΠ, Βασίλειος Γκρίζης, Υποδιοικητής της ΕΥΠ, αρμόδιος για επιχειρησιακά θέματα, Διονύσιος Μελιτσιώτης, Υποδιοικητής της ΕΥΠ αρμόδιος για οργανωτικά θέματα, Αναστάσιος Μητσιάλης, Υποδιοικητής της ΕΥΠ αρμόδιος για τις διεθνείς σχέσεις της Υπηρεσίας, Ιωάννης Ρουμπάτης, τέως διοικητής ΕΥΠ, Βασιλική Βλάχου, Εισαγγελέας ΕΥΠ, Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Συλλογής και Ανάλυσης πληροφοριών Α΄ & Β΄, Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών, τον Προϊστάμενο του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΥΠ, Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, υπάλληλος ΕΥΠ, άρτι συνταξιοδοτηθείσα, Οι υπάλληλοι της ΕΥΠ που υπέγραψαν το αίτημα παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη και διεξήγαγαν και εξήγαγαν τα δεδομένα της παρακολούθησης, Αθανάσιος Κουκάκης, δημοσιογράφος (ειδησεογραφικό site CNN.gr, 14ο ΧΛΜ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Κηφισιά), Αναστάσιος Τέλλογλου, δημοσιογράφος (τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, Λεωφόρος Κηφισίας αρ.10-12, Μαρούσι, ειδησεογραφικό site inside story Στησιχόρου 1, Αθήνα), Ελισάβετ Τριανταφύλλου, δημοσιογράφος, (ειδησεογραφικό site inside story Στησιχόρου 1, Αθήνα), Νικόλας Λεοντόπουλος, δημοσιογράφος, (ειδησεογραφικό site Reporters United, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα), Θοδωρής Χονδρόγιαννος, δημοσιογράφος (ειδησεογραφικό site Reporters United, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα), Ιωάννης Σουλιώτης, δημοσιογράφος, (εφημερίδα Καθημερινή, Εθνάρχου Μακαρίου &Δημ. Φαληρέως αρ.2, Νέο Φάληρο, Πειραιάς), ? Βασίλειος Λαμπρόπουλος δημοσιογράφος,(εφημερίδες ΒΗΜΑ και ΝΕΑ, Λεωφόρος Συγγρού αρ.340, Καλλιθέα), Σταύρος Μαλιχούδης, δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Κουκουμάκας, δημοσιογράφος, Μάνος Φραγκιουδάκης, δημοσιογράφος, Sara Aleksandra Hamou (Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου) του FAYSSAL και της ZOFIA, που γεννήθηκε στην Πολωνία την 27-06-1984, μόνιμος κάτοικος Αγίου Τύχωνος Λεμεσού Κύπρου (οδός Ψαρών αρ. 19 Τ.Κ. 4521), Φέλιξ Μπίτζιος του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κοκκινάκη αρ. 33 (Τ.Κ. 14561), Τάλ Ντίλιαν, μόνιμος κάτοικος Αγίου Τύχωνος Λεμεσού Κύπρου (οδός Ψαρών αρ. 19 Τ.Κ. 4521), Ηλίας Σπυρλιάδης του Σωτηρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραολή Δημητρίου & Βασιλίσσης Σοφίας, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10675, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 33331), Μερομ Χαρπάζ, διευθυντής εταιρείας INTELEXA A.E., Ηλίας Κυριακίδης, λογιστής εταιρείας INTELEXA A.E., Μπίτσιου, εργαζόμενη εταιρείας INTELEXA A.E., Παναγιώτης Κούτσιος, εργαζόμενος εταιρείας INTELEXA A.E., Αθανάσιος Κοκολάκης, πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ) της Ελληνικής Αστυνομίας, Νικόλαος Τσέτσικας, Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος ΕΛΑΣ, Αναστάσιος Μανιάτης, Ταξίαρχος, πρώην Διευθυντής, Διεύθυνση Οικονομικών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Χαράλαμπος Αλεξόπουλος, Ταξίαρχος, πρώην Διευθυντής, Διεύθυνση Οικονομικών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ταξίαρχος ΕΛΑΣ ε.α., πρώην Διευθυντής, Διεύθυνση Οικονομικών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Ευάγγελος Καραπαπάς, Ταξίαρχος ΕΛΑΣ, Διευθυντής, Διεύθυνση Οικονομικών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Βασίλειος Παπακώστας, Διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Κωνσταντίνος Τσουβάλας, τ. Γενικός Γραμματέας υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Ράμμος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ. – Πρόεδρος ΑΔΑΕ, Μιχαήλ Σακκάς, Αντιπρόεδρος ΑΔΑΕ, Δημήτριος Βέργαδος, τακτικό μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ, Στέφανος Γκρίτζαλης, τακτικό μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ, Γεώργιος Μπακάλης, τακτικό μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ, Νικόλαος Παπαδάκης, τακτικό μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, τακτικό μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ, Τυχόν αναπληρωματικά μέλη Ολομέλειας ΑΔΑΕ που συμμετείχαν στον έλεγχο. Σταμάτης Τριμπάλης του Δημητρίου, Διαχειριστής της KRIKELΜ.ΙΚΕ, Ιωάννης Λαβράνος του Σπυρίδωνος-Λεωνίδα, επιχειρηματίας, Ευάγγελος Τσόγης, λογιστής, Αθανάσιος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Αλέξανδρος Διακόπουλος – ΠΝ, Αντιναύαρχος Ε.Α. - πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Άγγελος Μπίνης, πρώην Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Shane Huntley, διευθυντής Ομάδα Ανάλυσης Απειλών (Threat Analysis Group), Google Security (να προσκομίσει την έκθεση της Google για την κατοχή λογισμικών) Νικόλαος Παπάζογλου του Παναγιώτη, συνεργάτης Νίκου Ανδρουλάκη, Νικόλαος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η πρόταση του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ συμφώνησε με την ουσία της αντίστοιχης πρότασης, που κατέθεσε στην Επιτροπή το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και επιπλέον ζήτησε να κληθούν οι κάτωθι: Από τα πολιτικά πρόσωπα οι: Κοντονής Σταύρος, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ

Καλογήρου Μιχάλης, υπουργός Δικαιοσύνης επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ

Τσιάρας Κωνσταντίνος, υπουργός Δικαιοσύνης

Κατρούγκαλος Γιώργος Από την ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος, επικεφαλής της Αρχής

Χρήστος Ζαμπίρας, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ (2015-19) Επίσης, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις αντίστοιχες Ομάδες Ελέγχου που συγκρότησε η ΑΔΑΕ. Τους εμπλεκόμενους εισαγγελείς. Τους υπεύθυνους Ασφάλειας και Απορρήτων των παρόχων τηλεφωνίας. Τους υπευθύνους της Κρατικής Ασφάλειας που ασχολήθηκαν με την υπόθεση. Αρχές και πάροχοι των χωρών: Εσθονία, Δανία, Ηνωμένο Βασιλείο, Ιρλανδία, Πολωνία, Φιλανδία, Ολλανδία, Μάλτα, Σουηδία, Γαλλία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Γερμανία, Βέλγιο και των ΗΠΑ για το θέμα του email, που στάλθηκε μέσω «σκοτεινού διαδικτύου».

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωση του αναφέρει «To “όλα στο φώς» του Πρωθυπουργού για το σκάνδαλο τον υποκλοπών που τον βαρύνει, κράτησε, όπως ήταν απολύτως αναμενόμενο, όσο το προσεκτικά σκηνοθετημένο διάγγελμα και η passive-aggressive αγόρευσή του στη Βουλή. Η πρεμιέρα της Εξεταστικής Επιτροπής συνοδεύτηκε από όλες τις παθογένειες του Υπαρκτού Μητσοτακισμού: επιβολή ερμητικής αδιαφάνειας, συνοδευόμενη από μαφιόζικου τύπου απειλές εκ μέρους της κ. Μπακογιάννη για το πόσα ακριβώς χρόνια φυλακή περιμένουν όποιον μάρτυρα επιχειρήσει να ρίξει το υπεσχημένο «άπλετο φώς» στην δυσώδη υπόθεση. Η όλη υπόθεση του σκανδάλου υποκλοπών και η διαχείρισή της σηματοδοτούν το θάνατο της Δημοκρατίας από τα χέρια του Υπερσυγκεντρωτικού Πρωθυπουργού της. Ένα νέο πολίτευμα αναδύεται, με ηγεμόνα του την Μητσοτάκης Α.Ε.: η “Ομερταπολίτευση”». Ειδήσεις σήμερα: Προσωπικός γιατρός: Εγγραφή των πολιτών και από τα φαρμακεία Κεραμέως για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: θορυβώδεις μειοψηφίες όσοι αντιδρούν Τροχαίο: Νεκρός 43χρονος - Το αμάξι του “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)